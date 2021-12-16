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Fenerbahçe için Luuk de Jong iddiası! Mundo Deportivo duyurdu... Transfer Haberleri

#Fenerbahçe#Luuk De Jong#Luuk De Jong Fenerbahçe Haberleri

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın golcü ismi Luuk de Jong için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

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İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Barcelona'da kiralık olarak oynayan ancak istenen katkıyı sağlayamayan Luuk de Jong için harekete geçti.

Haberde teknik direktör Xavi'nin kadrosunda düşünmediği Hollandalı futbolcu için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacağı yazıldı. Fenerbahçe'nin oyuncunun istediği maaşı karşılayabilecek seviyede olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki oyuncunun da ocak ayında sarı - lacivertlilere imza atmaya sıcak baktığı belrtildi.

Öte yandan Luuk de Jong için Beşiktaş'ın da yaz transfer döneminde devreye girdiği ancak transferin gerçekleşmediği aktarıldı.

Luuk de Jong, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 1 gol kaydetti.

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