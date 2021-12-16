Vitor Pereira için derbi ya tamam ya devam maçı! Fenerbahçe Önder Karaveli'sini arayabilir...

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Ligde son maçında Gaziantep’e deplasmanda 3-2 yenilen ve zirvenin 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe bu sezon kendisiyle benzer bir kaderi paylaşan ezeli rakibi Beşiktaş’la kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira için de ‘Ya tamam ya devam’ maçı özelliği taşıyacak bu karşılaşmada sarı lacivertli ekibin kazanmaktan başka düşüncesi bulunmuyor.

KARTAL VEYA DEMİREL

Bu sezon henüz ilk yarı dahi tamamlanmamış olmasına rağmen, bir kaç kez kulüpteki geleceği adına kader maçına çıkan Vitor Pereira, yeniden keskin bir viraj için sahada olacak. F.Bahçe’nin sahasında derbiyi de kaybetmesi durumunda Portekizli teknik ile bir yol ayrımının kaçınılmaz olduğu düşünülüyor.

Böyle bir durumda gerek zirveyle açılan puan farkı gerekse artan döviz turlarının, kulübün pahalı bir teknik adam yerine kendi Önder Karaveli’sini bulmaya itebileceği kulislerde konuşuluyor.

Böyle bir şık masaya yatırıldığında İsmail Kartal ve Volkan Demirel isimleri ön plana çıkmakta.