Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktör Kenan Koçak'la ilk teması kurdu, görüşmeler başladı! (Kenan Koçak kimdir?)

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği belirsizliğini korurken sarı lacivertli yönetim alternatif hoca arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda çalışmalar yapan sarı lacivertliler, A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira konusunda yönetimin de umudu tamamen yok olurken teknik direktör çalışmaları hız kazandı. Yabancı hoca için Slaven Bilic ismi ön plana çıkarken sarı lacivertliler yerli aday ihtimalini de yok saymıyor.

Kenan Koçak'la ilk teması kuran Fenerbahçe, yerli teknik direktör kararı vermesi durumunda takımın başına bu ismi getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin ilk teması kurduğu iddia edilen Kenan Koçak'ın çalışmış olduğu son 3 takımdaki puan ortalamaları:

Hannover 96: 1.39

Sandhausen: 1.21

Waldh Mannheim: 1.63

KENAN KOÇAK KİMDİR?

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Uefa Pro-Lisans’ı bulunan Kenan Koçak 5 Ocak 1981 Kayseri doğumlu.

Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan koçak futbola SV Waldhof Mannheim’de başladı. Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti.

2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg’a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi.

Sonrasında ise Redbull Salzburg’un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96’yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim’ı çalıştırarak başlamıştı.

Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı.

Koçak’ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor.

Kenan Koçak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla A milli takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un yardımcılığını yapacağını duyurmuştu.

ALİ KOÇ GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ ARKASINDA DURMUŞTU



Pereira için derbi öncesi açıklama yapan Başkan Ali Koç, tecrübeli teknik direktörün arkasında durmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Galatasaray deplasmanına gidip o maçı kazanacağız. Galatasaray maçında Allah korusun ters sonuç çıkarsa yine radikal değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Biz hocamızın arkasındayız" demişti.

Ancak Sarı lacivertlilerde işler sonrasındaki maçlarda işler iyi gitmedi.

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"1 OCAK'TA BİLİC FENERBAHÇE'YE"

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol ise, ''Bana gelen 6 aylık bilgiler üzerine kurduğum analiz şu; ben 1 Ocak itibarıyla Bilic’in Fenerbahçe’de göreve başlayacağını düşünüyorum. Beşiktaş’ın teklifini de reddettiğini duydum. Yanılmıyorsa, yanılıyor olabilirim bazen kaynaklarımız bizi yanıltıyor. Pereira öncesinde de Bilic’le anlaşmıştı Fenerbahçe. Anlaşmıştı ama Bilic Çin’deki kontratından çıkamadı. 31 Aralık itibarıyla kontratı bitiyor" diye konuştu.

PEREİRA FLAMENGO İDDİALARI

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Brezilya basınında yer alan habere göre, Vitor Pereira, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile anlaşmaya vardı. Fox Sports Brasil, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'da Renato Gaucho'dan boşalan koltuğa geçeceğini iddia etti.



