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Fenerbahçe - Hatayspor maçında ilginç detay! 5 golün ortak özelliği...

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig
Fenerbahçe - Hatayspor maçında ilginç detay 5 golün ortak özelliği...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 20:47

Trendyol Süper Lig'in 9 haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 4-2 mağlup ederken ilginç bir durum ortaya çıktı. 

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u konuk etti. 

Karşılaşmayı çok hızlı giriş yapan sarı lacivertliler, henüz 7. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle öne geçti.

Ataklarına devam eden Fenerbahçe'de Osayi Samuel, savunmadan dönen topu sol ayağıyla ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 

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Mücadelenin 39. dakikasında sahne alan Bosnalı golcü, presle kazanılan topta sol ayağıyla kaleci Erce'nin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Atakaş Hatayspor, müsabakanın 55. dakikasında Ghoulam'ın sol ayakla kullandığı frikik atışında farkı ikiye indirdi.

Sarı lacivertlilerin dördüncü golü ise 63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı frikikte geldi ve skor 4-1'e geldi.

Fenerbahçe ve Hatayspor'un attığı gollerin ortak özelliği ise tamamının sol ayakla atışması olmasıydı.

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Süper Lig

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