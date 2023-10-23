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Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Fenerbahçe ile Hatayspor karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 4-2 kazandı.

Sarı-lacivertli takımın gollerini 7. dakikada Szymanski, 15. dakikada Osayi-Samuel, 39. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci atarken Hatayspor'un sayılarını 55. dakikada Ghoulam ve 90+4'te Aabid kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN LİG REKORU

Bu sezon ligde oynadığı 9 maçın tamamını da kazanan Fenerbahçe, lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan takım oldu. Sarı-lacivertliler puanını 27'ye yükseltti ve liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri aldı.

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HATAYSPOR İLK KEZ KAYBETTİ

Ligin ilk 8 haftasında mağlup olmayan Hatayspor, ilk yenilgisini Fenerbahçe deplasmanında aldı ve 14 puanda kaldı.

SERİ 17'DE 17 OLDU

Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da oynadığı 17 maçın tamamını kazandı.

SZYMANSKI YİNE ATTI! 6 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sebastian Szymanski yüksek formunu Hatayspor maçındada sürdürdü. Maçın henüz 7. dakikasında Tadic'in şık ortasında kaleci Erce'den önce dokunan Polonyalı futbolcu topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Szymanski, Adis Jahovic'ten (8 maç; Ağustos 2017-Aralık 2017) bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk beş iç saha maçında da gol katkısında bulunan ilk oyuncu oldu.

Ligde çıktığı 9 maçta 5 gol ve 1 asiste imza atan Szymanski, Avrupa maçları dahil istatistiklerini 17 maçta 9 gol ve 4 asiste yükseltti.

FENERBAHÇE LİGİN EN İYİSİ

Hatayspor maçında 15 dakikayı 2-0 önde geçen Fenerbahçe bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan takım oldu.

22 YIL SONRA BİR İLK

Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçında da 2 ve üzeri gol atan Fenerbahçe (hükmen galibiyetler hariç), daha uzun bir seriyi en son Ekim 2000-Ağustos 2001 (15 maç) arasındaki dönemde yaşamıştı.

Fenerbahçe ayrıca bu sezon iki farklı lig maçının ilk yarısında 3 gol atan tek takım olarak dikkat çekti.

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MAÇIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor engelini 4-2'lik galibiyetle geçti. Sarı-lacivertlilerin kazandığı maçta iptal edilen penaltısını eski hakemler canlı yayında yorumladı.

beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın değerlendirdiği pozisyonla ilgili çarpıcı eleştiriler geldi. Volkan Bayarslan'ın yanı sıra VAR hakemi İlker Coşkun'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

17. dakikada Fred'in vuruşunda Kilama'nın topa elle müdahalesi var mı?

Bülent Yıldırım: Top, eline geliyor. Ne zaman geliyor? Düne de atıfta bulunacağım. Kaleci Mert'in pozisyonunu söylüyorsunuz. İşte destek kolu bu. Büyümemiş, süpürmeyen, vücut ağırlığını yer kürenin çekimiyle dengelemek için dikey olarak atılmış kol, doğal aksiyonun parçası düşüş bu. Burada geldikten sonra asla bir ihlal söz konusu olmaz. Devam edelim. Şimdi topun sektikten sonra destek koluyla buluştuğunu göreceğiz. Bu; asla bir oynama değil, bir taşıma değil, alan genişletme söz konusu değil. Destek kolu bu ve devam kararı doğru.

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Deniz Çoban: Dünkü pozisyondan sonra destek kola örnek nasıl gelebilirdi? Böyle olurdu. Vücuda en yakın yere konuluyor, dengeyi sağlamak için konuluyor, vücudu genişletmiyor. Zaten burada göründüğü gibi avuç içi yere geliyor. Değdiği ya da değmeye yakın yerde de olabilir bu. Fenerbahçe - Gaziantep maçında iptal edilen penaltıda olduğu gibi... Ona çok güzel bir örnek.

Bahattin Duran: Yani dünkü maçtan sonra hani bunun hangisi destek eli, destek kolu; hangisi değil? Çok yakın zamanda, 24 saat içerisinde aslında izleyicilerimiz de bu farkı görmüş oldu.

Deniz Çoban: UEFA eğitim paketinde bu pozisyonun çok benzeri var ve oyuncu düşüp toparlanırken elini topa bir daha vuruyor. Ona da vücudun doğal aksiyonu değiyor. Destek eli koyuyor, top geliyor, kalkarken bir daha temas ediyor eli, ikinci bir hareketi yapıyor.

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Bülent Yıldırım: Burada düştü yere, düştükten sonra doğal kola yine temas var. Deniz Çoban da ilave ediyor. UEFA Hakem Kurulu'nun yayınladığı eğitim DVD'lerinde bir tane örnek var bunların da üzerine destek kolu yerden kalkarken bir ikinci hamleyle topa temas var diyor. Doğal kol olduğu sürece problem yok ancak alanı genişlettiğiniz zaman bu bir ihlal olur. Süpürdüğünüz zaman bu bir ihlal olur. Dün ile bugünün farkı...

Bahattin Duran: Destek eli yerdeyken doğal konumda destek elini oyuncu açmaya başladı ve o top o sırada geldi o zaman ihlal oluyor. Bu çok güzel bir örnek oldu.

18. dakikada Bashiru'nun Ferdi Kadıoğlu'na müdahalesi var mı? Devam kararı doğru mu?

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Deniz Çoban: Hocam, bunun izahını ben... Bunun hiçbir izahı yok. İzleyelim şimdi. Şu hareket oluyor. Net sarı kartlık bir ihlal. Hakem, devam ettiriyor oyunu. Çalmıyor. Top Hatayspor'da. Bir avantaj olma durumu söz konusu değil. Kaçıyor bir de oyunculardan şöyle. Gel diyor, sağlıkçıyı çağırıyor. Gidiyor oyuncunun tedavisini yaptırıyor. Volkan Bayarslan'ın performansı da sezon başında çok iyiydi. Şu geliş de bence kabul edilebilir geliş değil. Yorulmuş Volkan Bayarslan, gelemiyor.

Bahattin Duran: Hocam, bence orada ne oluyor biliyor musun? Orada işte kulağa bir şeyler geliyor. Ben, o yüzden yürüyerek geldiğini düşünüyorum. Dinliyor, o sırada Volkan dinliyor.

Deniz Çoban: UEFA'nın asla kabul etmediği bir şey kulağa üfleme işi de haydi biz kabul edelim, olsun ama o kulağına üfleyen adam, artık bu saatten sonra bu sarı kartın çıkmayacağını bilmiyor mu? O odada 3 kişi var. O odadaki 3 kişiden birisi hakeme söylerken buradaki dördüncü hakem, yardımcı hakem onun söylediklerini duymuyor mu? Aman yapmayın öyle bir şey, faul çalmadınız, pozisyon devam etti, top auta çıktı demiyor mu bir kişi. VAR odasında 3 kişi, sahada da 3 kişi duyuyor. 6 kişi... Artık Volkan Bayarslan uçmuş, Volkan Bayarslan yok. Bakın diyor ki gel diyor, gidiyor sarı kart gösteriyor. Çalmadığı faulün sarı kartını gösteriyor. Haydi getirse burada faul ile başlasa yine uyacak kitaba falan. O da yok, oyun aut ile başladı. Bunun izahı var mı? Ben yapamadım izahını.

25. dakikada Fenerbahçe'nin iptal edilen penaltısında verilen karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Burada ofsayt tartışmasının masaya gelebilmesi için bir kere Dzeko tarafından oynanması ya da buradaki iki oyuncunun top için mücadeleye girmesi gerekiyordu. Top sektikten sonra kaleciye doğru yöneliyor. Dzeko'nun omzu önde evet ama ofsayt için gerekli kuralları karşılamıyor bu pozisyon. Top iki oyuncunun olduğu bölgeye gitseydi; faul mü önce ofsayt mı tartışmasını yapabilirdik. O bile yok burada. Garantili bir şekilde bu pozisyon penaltı ve net bir sarı kart.

Bahattin Duran: Yardımcı hakem bu pozisyona ofsayt bayrağı kaldıramaz. Ofsayt pozisyonundaki oyuncu topla oynamalı veya bulunduğu pozisyondan bir avantaj elde etmesi gerekiyor. Top için rakibiyle mücadeleye de girmiyor. Burak Bekaroğlu, Dzeko'yu tutup indiriyor. Arkadaşlar top nerede? Bu top oyuncunun sırtına çarpıp kaleciye girseydi, VAR'daki arkadaşlar yine ofsayt çizgisi çekecek miydi? O ayrı, bu ayrı yok. Hocam nasıl ofsaytla başlatabilirsiniz bunu?

Deniz Çoban: Tartışmasız penaltı. Oyuncu tutmuş, Dzeko'yu. Ofsayt nerede? Tadic topa vuruyor ve top kaleciye gidiyor. Demek ki Tadic'in ortası direkt kaleye gitseydi bu golü iptal edeceklerdi.

Bahattin Duran: Biz görev yaparken VAR odasına kural kitapçığı ile birlikte girerdik. Sınava girmiyorsun ki, kafan karışırsa aç kitabı bak! Geçen sezon skandal bir maç yaşandı. O gün çıktım 'O odada bir yardımcı hakem olmalı' dedim. Bugün söylediklerimden utandım. Bu pozisyona müdahale etmiyorsanız niye var o zaman AVAR hakemleri?

Bülent Yıldırım: Burada uzaktan yakından ofsayt yok, bu pozisyon penaltı ve sarı kart. VAR hakeminin bu pozisyona müdahale edip, bilgisizce bu pozisyona coğrafik bir ofsaytmış gibi 3 boyutlu bir çizgi çizip bunu bir güzel ortaya bırakmış olması, yoruma açık bir ofsayt pozisyonunda hakemi ekrana çağırmaması bir skandaldır.

Bahattin Duran: Eğer burada ofsayt varsa hakemi izlemeye davet etmesi lazım. Ofsaytta denilen oyuncu topla oynamadı ki. Hakem karar verecek bu poziyona.

Sarı kartın iptali doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bu sarı kartın iptali de ayrı bir skandal! Ofsaytı bilmiyorsunuz! Oradaki AVAR'ı severim ama kusura bakmasın, buna müdahil olmuyorsa orada olmasının hiçbir anlamı yok. İnanılmaz bir şey. Oyun kuralları kitabıyla, hakemliğin tüm kaideleri bu pozisyonla taca atıldı resmen! Neredesiniz arkadaşım siz?

Bülent Yıldırım: Sarı kartı niye iptal ediyorsun? Burak Bekaroğlu maçın ilerleyen dakikalarında haklı bir sarı kart daha görüyor. Maçın bütün şirazesi bozuluyor. 4-2'lik güzel bir maçta kendi işlerine sahip çıkıp görevlerini yerine getirmeyen sorumsuz arkadaşlar yüzünden konuştuğumuz konulara bakın!

Deniz Çoban: VAR sallanıyor, sağlıklı idare edilemiyor. Orada bir müdahaleye ihtiyaç var. Bana göre Hugh Dallas, VAR'a tam anlamıyla hakim değil. Powel Gil'in görev tanımı nedir bilmiyoruz. Raconu o mu kesiyor?

71' dakika çıkan gerginlikte hakem ne karar vermeliydi?

Deniz Çoban: Hakem faulü görmedi oynattı sonrasında İrfan Can sportmenlik dışı bir şekilde rakibini çekerek topsuz alanda düşürdü, sarı kart görmesi gerekiyordu. Hakem sonrasında pozisyonun başında Szymanski'ye yapılan faul için gecikmeli olarak düdüğü çaldı. Sonrasında bir gerginlik çıktı. Bu noktaya olayları hakem getirdi. Sonrasında iki tane sarı kart gösteriyor.

Bülent Yıldırım: Bir faul kaçtı. Oyunu devam ettirdi, zaman zaman çok risk aldı. Szymanski'nin bileğine bir çelme var burada durdurmadı. Sonrasında İrfan Can önü açık giden rakibine arkadan iki eli ile kündeleyip düşürüyor. Bu da net bir sarı kartı gerektiyordu. Oyun yönetimi orada gitti.

Bahattin Duran: Tartışma devam ederken hakem ne yazıyor orada? Hakem sanki bir şeyleri mi kaçırdı bir sağına bir soluna bakıyor.