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HABERLERYazarlarUğur MELEKE810 dakikanın sonunda skor: 21-2
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

810 dakikanın sonunda skor: 21-2

#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

Fenerbahçe ile Galatasaray kurdukları pahalı ve derin kadrolarla özellikle ilk devrelerde büyük bir dominasyon kurdular.

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G.Saray’la Fenerbahçe’nin bu sezon kurdukları pahalı ve derin kadrolar, ligde toplamda 18 müsabakada yalnızca 2 puan yitirdi. Tüm cephelerde namağluplar. Ki Avrupa’nın top 10 liginde buna benzer bir ikili istatistik yok. Özellikle ilk devrelerde büyük bir dominasyon kurdular. Ligde oynadıkları 18 ilk yarının (yani 810 dakikanın) toplam skoru 21’e 2... Ancak bir turnuvanın kalitesini büyükler değil, ortadirek belirler. Bir ligin orta sınıfı ne kadar güçlüyse o turnuva o kadar sağlamdır. Şu anda Premier Lig’i Dünya’nın en iyisi yapan özelliği de bu aslında: Aston Villa-West Ham maçının da heyecan verici olması.

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Süper Lig’in bu sezon orta sınıfı biraz sıkıntılı. Dört büyüklerle Adana Demir’i bir kenara koyarsak, kalanlar içinde performansıyla ayrışan en dikkat çekici takım Hatayspor(du). 24 yaş ortalamasıyla Süper Lig’in en genç iki takımından biri. Yüksek potansiyelli Dele Bashiru, Joelson, Kilama, Dadaşov gibi transferlerle düne kadar hem toplu, hem topsuz oyunu iyi oynayabilen bir görüntü vermişti Volkan Demirel’in talebeleri. Ancak onların da fişini Kadıköy’de erken çekti ev sahibi ekip.

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DiNAMiK ORTA SAHA 

Tabii Ki dünkü maçın erken kopmasında başrole Fenerbahçe’nin dinamik orta üçlüsü İsmail-Fred-Szymanski’yi koymak gerek. Fenerbahçe’nin tamamlayamadığı hücumlarda öyle çabuk reaksiyon verdiler ki, Hatay ilk devreyi şut atamadan ve rakip ceza alanına giremeden bitirdi. Ancak bununla da yetinmiyorlar, ofansta da canlılar: Dün Szymanski ve İsmail ikişer, Fred de bir golün içindeydiler.

5’Li SAVUNMA YARAMADI

Ligdeki ilk 8 maçta dörtlü savunma oynadıktan sonra dünkü müsabakaya beşli başlamaları Hatayspor cephesinde bir kargaşa yarattı bence.

FABRiKA AYARLARINA DÖNDÜLER

Normalde hücum oyuncusu ola Rivas kanat bek, merkez orta saha oynayan Dele-Bashiru da sağ açık başladılar. İlk devrede yedikleri üç golün ikisi çıkarken kaybedilen toplardan, biri de uzaklaştırma hatasından geldi. İkinci yarının başında fabrika ayarlarına döndüler, bir tık daha derli toplu bir görüntü verdiler. Ama yetmedi tabii ki Kadıköy’de geri dönebilmeleri için.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
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