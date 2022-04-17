Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal'a uyarının altını çizdi! 'Arda Güler artık...'

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kadıköy'de Göztepe'yi 2-0 yenen Fenerbahçe art arda 5., son 9 maçta ise 8. galibiiyetini aldı. Sarı-lacivertli takıam galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada penaltıdan Arda Güler attı.

Puanını 62'ye çıkaran Fenerbahçe, bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile olan farkı 11'e indirdi.

MERT HAKAN 6 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe'de son dönemin parlayan isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş, ilk golün asistini yapan oyuncu oldu. Trabzonspor, Kayserispor ve Galatasaray maçlarının ardından Göztepe karşısında da asist yapan milli futbolcu, 2016 yılından bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste 4 maçta asist yapan ilk oyuncu oldu. Bunu en son 2016'da Luis Nani başarmıştı.

Mert Hakan Yandaş, 4 maç önce 3 olan toplam asist sayısını Göztepe maçındakiyl birlikte 7'ye yükseltti.

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ZAJC'IN REKORU VAR'A TAKILDI

Maça neredeyse 1-0 önde başlayan Fenerbahçe 20. dakikada Miha Zajc'ın ayağından bir gol daha buldu ancak bu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Son 7 maçın 4'ünde açılış golünü atan Miha Zajc, Galatasaray derbisinde gol sayısını 8'e çıkarmış ve 2016/17 ile birlikte en golcü sezonunu tekrarlamıştı. Sloven oyuncu bir gol daha atarsa kendi rekorunu kırmış olacak.

CRESPO YİNE İSTATİSTİKLERİ SALLADI

Fenerbahçe'de genel anlamda sezonun en iyi oyuncuları arasında bulunan Miguel Crespo, Göztepe maçında da etkili bir performans sergiledi. Göztepe maçında 14 ikili mücadele kazanan Fransız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla bir maçta en çok ikili mücadele kazanan ikinci oyuncu oldu. Bu alanda takımın lideri, ligin ilk yarısında yine Göztepe karşısında 15 ikili mücadele kazanan Miguel Crespo.

KALE GOLE KAPALI

Süper Lig'deki son 3 maçında kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, Mart-Nisan 2018'deki 4 maçlık dönem sonrası en uzun gol yememe serisini yaşıyor.

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GÜNTEKİN ONAY: İSMAİL KARTAL'IN PRATİK ÇÖZÜMLERİ

Aslında tüm koşullar Fenerbahçe’nin istediği şekilde idi. Moralli ve formda bir takım. Dolu tribünler. harika bir hava. Krizde ve aylardır sürekli kaybeden bir rakip ve tüm bunların üstüne adeta golle başlanan bir maç... Ancak Fenerbahçe iyi başladığı maçta ilk 20 dakikadan sonra adeta kontak kapattı. Önce oyunu dengeleyen, ardından da hücum üstünlüğünü eline alan Göztepe, 3 kez gole yaklaşırken bu pozisyonların ikisinde kaleci Altay Bayındır’a takıldı.

HÜCUMDAKi TIKANIKLIĞI GiDERDi

Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 20 dakikalık bölümünde de özellikle etkili hücum yapmakta zorlandı. İsmail Kartal 69. dakikada Arda Güler, Enner Valencia ve Mergim Berisha’yı sahaya sürerek hücumdaki tıkanıklığı giderdi. Sarı lacivertliler VAR ile gelen penaltıyı genç Arda Güler’le gole çevirip 2 farka ulaşınca rahatladı. İsmail Hoca maç boyunca karşılaşmak durumda kaldığı problemlere dün pratik çözümler getirdi. Dimitris Pelkas sakatlanınca oyuna aldığı Attila Szalai’yi sol beke çekti. Ferdi Kadıoğlu’nu sol öne sürdü. Serdar Aziz’in sakatlığından sonra bu kez Szalai stopere geçti, Ferdi tekrar sol beke döndü. Valencia sol açık, Diego Rossi sağ ön; Arda forvet arkası serbest oyuncu ve Berisha da santrfor olarak 90 dakikayı tamamladı.

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CRESPO VE ARDA GÜLER ÇOK iYiYDi

Fenerbahçe dün akşam son 2 aydaki performansının altında kalsa da 2-0’lık galibiyetle çıkışını ve takibini sürdürdü. Bir kez daha son haftaların formda ismi Miguel Crespo’yu çok beğendim. Genç Arda Güler de oyuna girdikten sonra maça hareket getirdi ve ofansif bölgedeki yavanlığı zenginliğe dönüştürdü.

UĞUR MELEKE: İLK YARIDA CRESPO, İKİNCİ DEVREDE ARDA GÜLER TAŞIDI

Bundan iki buçuk ay önce, ocak ayının sonunda ligin 23’üncü haftası tamamlanmıştı. Göztepe üst üste beş resmi maçtan galibiyetle ayrılmış ve sükseli Başakşehir zaferinin ardından da 14’üncü basamağa tırmanmıştı. Sonra ligin belki de en garip serisine imza attılar ve tam 10 maçtır kaybediyorlar. Bu inanılmaz seriye girmelerinin iki sebebi var: Göztepe, ligde gol beklentisiyle kaydettiği gol arasında en büyük fark olan 3 takımdan biri. Galatasaray, Giresun ve Göztepe attıkları gol den 10 ve üzeri fazla beklenti yarattılar. Ama o beklentiyi skora dönüştüremediler. Dün de yine 18’de Moubandje, 40’ta Tijanic ve 60’ta Halil’le üç fırsatı gole çeviremedi sarı kırmızılılar.

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NESTOR GiDiNCE BiTTi

Göztepe’nin 10 maçlık yenilgi türbülansına girmesinin bir diğer nedeni de Kasımpaşa müsabakası sonrası Nestor’la yolların ayrılmasıydı. el Maestro gol sorununa rağmen Göztepe’ye iyi bir futbol oynatıyordu. Takım dinamikti ve organizeydi. Bence Göztepe yönetimi Nestor’u gönderdiği gün, bu takımın da fişini çekmiş oldu.

iSMAiL KARTAL’A UYARI

Dün F.Bahçe de son dönemdeki yüksek vitesinin altında bir görüntü sergiledi aslında. İlk devrede daha iyiydiler, aynen G.Saray maçında yaptıkları gibi sağ kanatta kalabalıklaştılar, özellikle Crespo’nun sağa deplase olarak yarattığı kalabalıkla pozisyonlar buldular. Devreyi de 1-0 önde kapattılar. Ancak Tomas’ın saha içi müdahaleleriyle Fenerbahçe’nin sağ koridordaki etkinliğini durdurmasıyla sarı lacivertliler ikinci devrede yavaşladı. Son 20’de arda girdi, oyunu hareketlendirdi, 2-0’ı da getirdi ama İsmail Kartal’ın kalan 5 maç için hücum repertuvarını geliştirmesi yönünde bir uyarıydı bence ikinci devredeki durgunluk. arda belki çok genç ama özellikle İrfan’ın olmadığı maçlarda Fenerbahçe’nin ikinci-üçüncü bölge geçişi için 11’de başlaması gerekiyor gibi. Zira dün arda girene kadar, 45-70 arası tamamen Mert’in sırtındaydı o yük.