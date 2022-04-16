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Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı! Taraftara teşekkür...

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı Taraftara teşekkür...

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 33. haftasında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı. 61 yaşındaki teknik adam, maç sonunda da önemli açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelirken mücadeleyi sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İSMAİL KARTAL'A DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçında teknik direktör İsmail Kartal’a yoğun bir destek gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle maçın son bölümünde tecrübeli teknik adam için "Fenerbahçe’nin çocuğu İsmail Kartal" tezahüratlarında bulundu.

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DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Bu anlarda taraftara karşılık veren tribünleri selamlayan başarılı çalıştırıcının gözleri doldu.

13 MAÇTA 9 GALİBİYET

Fenerbahçe'nin başında son 5 maçını kazanan İsmail Kartal, 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.

İSMAİL KARTAL: 'TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM'

Maç sonu yaptığı açıklamalarda taraftarlara teşekkür eden İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

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Galatasaray maçından sonra takımda rehavet olabileceğini düşündük. Hafta başından beri takımı uyardım; "Aman dikkat" dedim ve Göztepe'nin güçlü takım olduğunu anlattım. Oyuna golle başladık, ilk yarının sonlarına doğru rakip, oyunu ele geçirdi. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Kazanma alışkanlığı yakaladık ve 60-65'e kadar bekledim. Pelkas'ın sakatlanması bizi yavaşlattı. Bu maçta 3'ü, 4'ü atabilirdik. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm vasattık

'EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ'

Maç maç düşünüyoruz. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Zaman içerisinde yaşayıp, göreceğiz.

Fenerbahçe-Göztepe maçında İsmail Kartal duygusal anlar yaşadı Taraftara teşekkür...

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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