Fenerbahçe golü forvetlerinden yedi

F.Bahçe’de Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ortak aklıyla transfer edilen santrforların hiçbiri sezon başında Lazio’ya satılan Vedat Muriç’in yokluğunu dolduramadı. Geçen sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 32 lig maçında 15 gol, 6 asist üreten Kosovalı forveti mumla arayan sarı lacivertliler, ne Mbwana Samatta ne Papiss Cisse ne de Kemal Ademi’den beklediği verim alabildi.

Aston Villa’dan 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla transfer edilen Samatta, forma giydiği 18 maçta sadece 4 gol atarken, bir tek asist dahi yapamadı. Samatta, 2018-19 sezonunda Genk formasıyla 32 gol atarak gittiği Premier Lig’de sadece 1 gol atabilmişti. Süper Lig’de yeniden çıkış yakalayacağı umuduyla alınan Tanzanyalı futbolcu, şu ana kadarki performansıyla gerçek bir hayal kırıklığı.

Ademi 7 maçta hiç gol atamadı

Geçen sezon Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor’da başarıdan başarıya koşan ve 32 lig maçında tam 23 gol atarak ve krallığı kılpayı kaçıran Cisse, Fenerbahçe’de oynadığı 19 karşılaşmada sadece 4 gol kaydetti ve 1 de asist yaptı. Samatta ve Cisse’nin ardından ‘uzun boyuyla hava toplarına hakim, savaşçı bir golcü’ diye tanıtılan Ademi ise hiçbirinde 90 dakika oynayamadığı 7 lig maçında ‘sıfır’ çekince devre arasında Karagümrük’e kiralandı. İsviçreli futbolcu yeni takımındaki ilk 4 lig maçında daha uzun süreler almasına rağmen yine gol sevinci yaşayamadı.

Akıllara gelen 3 soru

Büyük umutlarla, takımı şampiyon yapsın diye alınan bu oyuncuların geçen sezonki performanslarının çok gerisinde kalmaları akıllara şu soruları getiriyor:

1- Fenerbahçe’de mutsuz oldukları için mi başarılı olamıyorlar?

2- Erol Bulut’un oyun sistemi bu oyunculara uygun değil mi?

3- Formsuzluklarının tek sebebi kendileri mi? Fenerbahçe’de santrforların hiçbiri beklentileri karşılayamazken, kanat forvetler Mame Thiam ve Enner Valencia nispeten daha etkili oldu. Thiam, forma giydiği 20 maçta 6 gol, 4 asist, Valencia ise yine 20 karşılaşmada 4 gol, 2 asist üretirken, iki oyuncu toplamda 16 gole katkı yaptı.

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