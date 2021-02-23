Aykut Kocaman'ın Tolga Ciğerci hamlesi ve '6 numara'sız Fenerbahçe

Spor Arena Detay | Fenerbahçe'de kaybedilen Göztepe maçıyla birlikte moraller bozulurken sarı lacivertli takımın kadro yapılanması bir kez daha tartışma konusu oldu.

Sezon öncesi ve devre arası yapılan 22 transferle şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Fenerbahçe'de işler, kritik viraja girdiğimiz bu haftalarda pek de iyi gitmiyor. İki hafta önce Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olan, bu hafta yine evinde Göztepe'ye 1-0'la boyun eğen sarı lacivertliler, iç sahada 1 mağlubiyet daha alırsa Kadıköy'de en fazla yenilgi yüzü gördüğü sezonu da yaşayacak. Üstelik ligin bitimine 15 haftalık bir süre daha var.

KADIKÖY'DEKİ 5 YENİLGİ VE KALAN MAÇLAR

Fenerbahçe-Konyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 0-3

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1

Fenerbahçe-Göztepe: 0-1

Kalan iç saha maçları: Antalyaspor - Gençlerbirliği - Denizlispor - Gaziantep FK - Kasımpaşa - Erzurumspor - Sivasspor

GUSTAVO'NUN SAKATLIĞI VE ALTERNATİFSİZLİĞİ

Hiç kuşkusuz Luiz Gustavo'nun Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi Hatayspor maçında sakatlanması Fenerbahçe'nin tüm planlarını bozdu. Sakatlık süreci sonrası oynanan dört karşılaşmada (Galatasaray, Başakşehir - Kupa, Karagümrük, Göztepe) orta alanda Jose Sosa - Ozan Tufan ikilisi görev yaptı. Defansif yönleri ve kesicilik özellikleri Gustavo'ya oranla zayıf olan bu ikilinin birlikte oynadığı dört maçın üçünde Fenerbahçe sahadan yenik ayrıldı. Kazanılan tek maç Karagümrük deplasmanı oldu.

İRFAN CAN TRANSFERİ, TOLGA CİĞERCİ AYRILIĞI

Fenerbahçe, devre arasında yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci transferini gerçekleştirirken, oyuncu karşılığında Deniz Türüç'le birlikte Aykut Kocaman'ın kadroya katılmasını istediği Tolga Ciğerci'yi Başakşehir'e verdi.





ORTA SAHA YUMUŞADI

Luiz Gustavo'nun 6 numara pozisyonundaki tek alternatifi Tolga'nın ayrılığı o bölgedeki sertliği tamamen yok etti. Bu süreçteki karşılaşmalara Sosa-Ozan ikilisiyle sahaya çıkan Fenerbahçe, rakiplerine çok sayıda gol fırsatı verdi ve üst üste mağlubiyetler yaşadı. Sarı lacivertlilerin oyunu geniş alanda oynaması bu ikiliyi ekstra yıprattı. İrfan Can Kahveci de sakatlık süreci nedeniyle henüz sarı lacivertli formayla süre alamadı.







OZAN-SOSA İKİLİSİ YIPRANDI, SIKIŞIK FİKSTÜR ZORLADI

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinin hemen ardından büyük bölümünü 10 kişi oynadığı ve 120 dakika süren Kadıköy'deki Başakşehir maçı da orta alan oyuncularını bir hayli yıprattı. Galatasaray derbisinden üç gün sonra oynanan maçta Sosa-Ozan'ın yaşadığı doğal fiziksel düşüş, Karagümrük maçının ikinci yarısında da etkisini hissettirdi. İstanbul ekibi, ilk yarının aksine ikinci devrede oyunu rakip sahada oynarken Fenerbahçe orta sahası üretkenlikten uzak, yorgun bir görüntü verdi.







FORVETLERDEN VERİM ALINAMADI

Fenerbahçe, bu süreçte golcülerinden de verim alamadı. Aston Villa'dan takıma katılan Mbwana Samatta bekleneni veremezken diğer golcü Papiss Cisse de geçen seneki görüntüsünden uzak kaldı. Sarı lacivertlilerin kanat forvetleri Mame Thiam ve Enner Valencia, bu ikilinin formsuzluğu nedeniyle ile sıklıkla ileri uçta görev yaptı.

Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı. Sarı lacivertliler, sezon sonu oyuncu için 6.5 milyon euroluk bonservisi İngiliz kulübüne ödeyecek.



GOL SAYILARI

Mbwana Samatta - 18 maçta 4 gol

Papiss Cisse - 19 maçta 4 gol

Enner Valencia - 20 maçta 4 gol

Mame Thiam - 20 maçta 6 gol

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