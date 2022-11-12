Fenerbahçe - Giresunspor maçında Enner Valencia'dan kariyer rekoru! 18 takımı geride bıraktı, kulüp tarihine geçebilir

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Giresunspor'a 2-1 yenilirken karşılaşmada perdeyi açan gol Ekvatorlu yıldız Enner Valencia'dan geldi.

Maçta dakikalar 16'yı gösterdiğinde sağ kanadı oldukça etkili kullanan Ferdi Kadıoğlu ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

FERDİ'DEN ŞIK ÇALIMLAR

Kendi yarı sahasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, şık çalımlarla Giresunspor ceza sahasına girerken rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı.

Arda Kardeşler, pozisyon sonrası direkt penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Enner Valencia, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

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VALENCIA 18 TAKIMDAN DAHA FAZLA PENALTI GOLÜ ATTI

Bu sezon Süper Lig'deki altıncı penaltı golünü Giresunspor'a atan Enner Valencia, bu şekilde ligdeki diğer 18 takımın tamamından daha fazla gol sevinci yaşadı.

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KARİYER REKORU KIRDI

Sarı lacivertli formayla bu sezon Süper Lig'de 13. golünü kaydeden Ekvatorlu yıldız kariyerinin en golcü lig sezonunu yaşadı.

GEÇEN SEZON SERDAR DURSUN, BU SEZON VALENCIA

Geçtiğimiz sezon gol yükünün ağırlıklı olarak Serdar Dursun'da olduğu Fenerbahçe, bu sezon golcüleriyle çok mutlu. Enner Valencia tüm kulvarlarda 15 gol, Batshuayi 8 gol ve İrfan Can Kahveci 6 gol attı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

Çubuklu formayla 90 maça çıkan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Giresunspor'a attığı golle Fenerbahçe formasıyla 41. kez ağları sarsmayı başardı. Valencia, 10 kez daha topu filelere göndermesi durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan ilk 10 futbolcusu arasına girecek.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN GOLCÜ 10 OYUNCUSU

1. Alex - 171 gol

2. Aykut Kocaman - 160 gol

3. Semih Şentürk - 87 gol

4. Elvir Bolic - 76 gol

5. Moussa Sow - 75 gol

6. Tuncay Şanlı - 74 gol

7. Oğuz Çetin - 57 gol

8. Mert Nobre - 55 gol

9. Tanju Çolak - 54 gol

10. Fernandao - 50 gol