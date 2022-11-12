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Canlı Anlatım: Fenerbahçe Giresunspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Giresunspor
Canlı Anlatım: Fenerbahçe Giresunspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 11:30

Fenerbahçe ile Giresunspor, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 1

Giresunspor: 0

Goller: 19' Valencia(pen.)

Kırmızı kart: 40' Joao Pedro(Fenerbahçe)

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro.

Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Meija, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Giresunspor, tek sezonda üst üste üç mağlubiyeti en son 2021/22'nin ilk üç dış saha karşılaşmasında yaşadı ve o süreçteki son yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçında mağlubiyet almayan Fenerbahçe (11G 3B), son altı iç saha karşılaşmasında puan kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekip seyircisi önünde daha uzun bir galibiyet serisini en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında Vitor Pereira döneminde yaşadı.

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Bu sezon Süper Lig'de aldığı üç galibiyeti de İstanbul takımlarına karşı elde eden Giresunspor, lig tarihinde hiçbir sezonu daha yüksek bir sayıyla tamamlayamadı. Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın altısında gol yemeyen Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım konumunda. Sarı-lacivertliler, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana rakiplerini en düşük ortalamada tuttuğu sezonu geçiriyor.

Süper Lig'in 2022/23 sezonunda en fazla maçın açılış golünü atan takım olan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda sadece 2 puan kaybı yaşadı. Bu süreçte ilk golü yediği sekiz maçtan sadece 4 puan çıkarabilen Giresunspor, tek galibiyetini son hafta İstanbulspor karşısında aldı. Bu sezon Süper Lig'deki 12'nci golünü Sivasspor filelerine gönderen Fenerbahçe forveti Enner Valencia, şimdiden Türkiye kariyerinin en yüksek sayısını geride bırakmak istiyor. Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer gole katkı sağlayan Giresunspor orta sahası Serginho, daha önceki 15 karşılaşmada aynı sayıda golde pay sahibi olabilmişti.

VAR hakemi belli oldu

Arda Kardeşler'in yöneteceği Fenerbahçe - Giresunspor maçında VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.

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FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Giresunspor maçı bugün saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Giresunspor

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