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Fenerbahçe, Ghislain Konan transferinde mutlu sona yakın!

#Transfer#Fenerbahçe#Konan
Fenerbahçe, Ghislain Konan transferinde mutlu sona yakın
Süleyman Arat

Reims’te forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Ghislain Konan’ın transferini bu hafta bitirmeyi planlayan sarı lacivertliler, futbolcuya yılda 1 milyon Euro artı bonus önerdi.

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Sol bek arayan Fenerbahçe, Fransa’nın Stade Reims takımında forma giyen Fildişi Sahilli Ghislain Konan’da karar kıldı.

Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun transferini birkaç gün içinde bitirmeyi hedefliyor. 2018 Temmuz’undan bu yana Stade Reims’te oynayan Konan’ın piyasa değeri 6 milyon Euro. Ancak sözleşmesi sezon sonu biteceği için uygun bir fiyata alınabileceği belirtildi.

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REIMS'TE 17 MAÇ

Bu sezon Stade Reims’te 17 maç oynayıp 1 gol, 2 asist üreten Konan, halen devam eden Afrika Uluslar Kupası’nda Fildişi Sahili Milli Takımı’nın formasını giydi. Genç oyuncu, son 16 turunda Mısır’a penaltılarla elenen Fildişi Sahili’nin turnuvada çıktığı 4 maçın tamamında 90 dakika görev yaptı.

Fenerbahçe’nin Konan’a 3 yıllık sözleşme karşılığında yılda 1 milyon Euro artı bonus maaş önerdiği belirtildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Konan

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