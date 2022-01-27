Son dakika: Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic açıklaması! Hull City ve Fenerbahçe istiyordu...

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pasic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.

EŞİ HAMİLE OLDUĞU İÇİN HULL CITY'Yİ REDDETTİ

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin Fatih Karagümrük'e Pesic için 2,5 milyon euroluk teklif yapmış ancak Pesic transferi veto etmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Pesic; "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından, İstanbul'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Pesic'in İstanbul'da kalmak istemesinin sebebi belli oldu. Edindiğimiz bilgiye göre Aleksandar Pesic'in eşi Ivana Pesic hamile. İkinci çocuklarını bekleyen çiftin İstanbul'da mutlu oldukları ve bu sebeple İngiltere'ye gitmek istemedikleri ortaya çıktı.

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

Pesic ile Süper Lig'den Fenerbahçe'nin de istediği konuşulmuştu ancak Volkan Demirel'in çok beğendiği Sırp golcüsünü bırakmak istemediği için bu konuda gelişme yaşanmadı.

SÜPER LİG'İN GOL KRALI

23 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon çıktğı 21 maçta 12 gol atan Pesic, gol krallığı listesinde ilk sırada. 29 yaşındaki Sırp golcünün 2 de asisti bulunuyor.

ALEKSANDAR PESİC KİMDİR?

1992 doğumlu forvet oyuncusu Aleksandar Pesic, profesyonel kariyerine Radnički Niš kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla OFI Crete, Sheriff Tiraspol, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Crvena zvezda, Al-Ittihad, FC Seoul, Maccabi Tel Aviv, Fatih Karagümrük kulüplerinde oynadı.