Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: Taraftarlarımıza sesleniyorum, bütün takım sağ salim uçakta

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Bordo mavili taraftarların sahaya girerek sarı lacivertli oyunculara saldırdığı olayları sonrasında Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, havalimanından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlara itidal çağrısı yapan Kızılhan, "Çok gergin bir akşam yaşıyoruz. Çok fazla konuşup gerginliğini artırmak istemiyorum. Devletimizin tavsiyesi üzerine burada açıklama yapıyoruz. Yaşananları hep beraber gördük. Olayların başından beri Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Emniyet Müdürlerimiz, Trabzonsporlu yöneticiler hep bizle beraberdi. Taraftarımızın öfkesini, sinirini anlıyorum. Sakin olmamız gerekiyor. Şu an adli bir vaka. Gerekli açıklamaları, gereken zamanlarda yapacağız. Taraftarlarımıza sesleniyorum, bütün takım sağ salim uçakta. İstanbul'a doğru yola çıkacağız." ifadelerini kullandı.