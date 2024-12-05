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Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihin en kısır derbi mücadelesine sahne oldu

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihin en kısır derbi mücadelesine sahne oldu
Ertan Ali Uyar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 07:00

Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihin en kısır derbi mücadelesine sahne oldu. Tarihin en pahalı kadrolarına sahip, Süper Lig’in en çok gol atan iki ekibinin maçında bol pozisyon ve gol bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Tam 45 kez faul düdüğü çalınan derbi, sezonun en çok faul yapılan karşılaşması oldu. Gol beklentisi rakamları ise inanılmayacak kadar düşüktü: Fenerbahçe: 0.21-Galatasaray: 0.42.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için tribünlere ya da ekran başına koşanların beklentileri çok büyüktü. Türk futbol tarihinin en pahalı kadrolarını kuran (GS: 222 milyon Euro-FB: 195 milyon Euro), sezonun 16 haftalık bölümünde en çok gol atan (FB: 44-GS: 32), Dzeko, Tadic, Szymanski, İcardi, Zaha, Ziyech gibi dünyaca ünlü futbolculara ve Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu,

Abdülkerim gibi milli yıldızlara sahip iki ekibin mücadelesinin bol pozisyonlu, zevkli ve gollü geçmesi bekleniyordu. Ancak beklentilerin tersi oldu ve ortaya Süper Lig tarihinin en kısır Fenerbahçe-Galatasaray derbisi çıktı. Karşılaşmada Fenerbahçe’nin 5 şutunda da top çerçeveyi bulmazken, Galatasaray 8 şutundan 1’inde isabet sağladı.

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Tadic, Dzeko, Mertens, Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncuların bile hücumdan çok savunmayı düşündüğü maçta hakem Arda Kardeşler tam 45 kez faul düdüğü çaldı (FB: 19-GS: 26) ve derbi sezonun en çok faullü karşılaşması olarak kayıtlara geçti. Bu kadar yıldızın forma giydiği maçın gol beklentisi ise inanılmayacak kadar düşüktü: FB: 0.21-GS: 0.42

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F.BAHÇE KATEGORi G.SARAY

5 ŞUT 8
0 iSABETLi ŞUT 1
0.21 GOL BEKLENTiSi 0.42
18 RCS TOPLA BULUŞMA 15
%68 PAS iSABETi %72
17 ORTA 16
5 iSABETLi ORTA 6
1 10+ PAS DiZiSi 2
19 FAUL 26

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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