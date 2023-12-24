Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kadroları netleşti! İşte İsmail Kartal ve Okan Buruk'un 11 tercihleri

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Trendyol Süper Lig’de 2023 yılının son ve en önemli maçı bu akşam oynanacak. 43 puan ve averaj farkıyla ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 19.00’da Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc ile kırmızı kart cezalısı Fred ve Mert Hakan yok. Galatasaray’da hafta içi ameliyat olan Sergio Oliveira forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde geçen Davinson Sanchez’in durumu ise belirsiz.

4’ER FUTBOLCU SARI KART CEZASI SINIRINDA

Maçtan çıkacak her sonuç 2023 yılını zirvede bitirecek takımı belirleyecek. Berabere biterse, Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürecek; kazanırsa 3 puan öne geçecek. Galatasaray galip gelirse 3 puan farkla zirveye yükselecek. Derbi öncesi iki takımda 4’er futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Fenerbahçe’de Crespo, Djiku, İrfan Can Kahveci, Oosterwolde; Galatasaray’da Boey, Torreira, Barış Alper ve Davinson Sanchez bugün oynayıp sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar gereği 2 bin 79 Galatasaray taraftarı maçı statta takip edebilecek.

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GALiBiYETE 500’ER BiN LiRA PRiM VERiLECEK





3-1’lik Beşiktaş galibiyeti için 300’er bin lira prim alan F.Bahçeli futbolcular G.Saray’ı yenerlerse hem derbi için belirlenen primi hem de ilk yarıyı lider bitirme ödülünü alacak. Bu miktarın 500 bin TL olduğu öğrenildi.

BAŞKAN ÖZBEK HARiÇ TÜM YÖNETiM DERBiDE





G.Saray Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Özbek hariç F.Bahçe derbisini tam kadro Ülker Stadı’nda izleyecek. Yönetimin galibiyet halinde futbolculara süper prim vermeyi planladığı öğrenildi.

397- İki takım arasında bugüne dek oynanan 397 maçın 148’ini F.Bahçe, 127’sini G.Saray kazandı, 122 derbi berabere bitti.

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9- Ligde en az gol yiyen (9) takım olan Galatasaray, oynadığı 16 maçın 9’unda kalesini gole kapatmayı başardı.

52- Ligdeki 133 derbi maçta F.Bahçe, galibiyet sayısında G.Saray’a 52-37 üstün durumda. 43 maç da berabere sonuçlandı.

3- Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3’ünü kazanırken, diğerinde mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

· Livakovic

· Osayi-Samuel

· Samet (Serdar)

· Djiku

· Ferdi

· ismail

· Crespo

· İrfan Can

· Szymanski

· Tadic

· Dzeko

GALATASARAY

· Muslera

· Boey

· Nelsson (Davinson)

· Abdülkerim

· Barış Alper

· Torreira

· Kaan

· Ziyech

· Kerem A.

· Zaha

· Icardi