Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dev prim! İsmail Kartal ve Okan Buruk'un 11'leri netleşti...

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43 puanla averajla liderlik koltuğunda yer alan sarı-lacivertliler, ligde geride kalan son 4 maçından galip ayrıldı. Üst üste alınan başarılı sonuçların ardından Galatasaray derbisine odaklanan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak zirve yarışında en büyük rakibine üstünlük kurmak istiyor. Zorlu Kayseri deplasmanının ardından derbi maça yoğunlaşan İsmail Kartal ve öğrencileri, yaptıkları çalışmalarla galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Ligdeki 16 maçında 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 43 puan toplayan Sarı-kırmızılılar ise averajla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, derbide Fenerbahçe'yi yenerek zirveyi ezeli rakibinden almayı hedefliyor.

ARDA KARDEŞLER'İN 2'NCİ DERBİSİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kariyerinde ilk kez 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev alan Kardeşler, ikinci derbisinde yine Fenerbahçe maçında görev alacak.

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DZEKO 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında görev alamayan Edin Dzeko, Galatasaray maçında formasına kavuşacak.

Sarı-lacivertlilerde Kayseri deplasmanı öncesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Dzeko, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığını atlatan Boşnak futbolcu, Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alacak.

FENERBAHÇE'DE FRED CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte Fred ile Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçında yer alamayacak. Ligin 17'nci haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fred ile Mert Hakan Yandaş, zorlu derbide takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan İrfan Can Kahveci ile Crespo sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri durumunda ligin 19'uncu haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

BECAO İLE ZAJC SAKAT

Fenerbahçe'de Becao ile Zajc sakatlıkları sebebiyle derbi maçta görev alamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ile Slovenya Milli Takımı'ndan sakat dönen Miha Zajc, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Galatasaray maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

GALATASARAY'DA BİR EKSİK, BİR ŞÜPHELİ

Galatasaray'da yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sergio Oliveira, Kadıköy'deki derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez için haber bekliyor. Derbide önemli bir rol vermeyi planladığı Kolombiyalı stoperin takıma katılmasını bekleyen Buruk, sağlık heyetinden olumlu dönüş aldı. Sanchez'in bugün yapılacak antrenmanda kendisini denemesi ve ağrı yaşamaması halinde yarınki maçta ilk 11'de oynaması bekleniyor. Sanchez'in yetişmediği senaryoda ise Abdülkerim Bardakcı'nın partneri Nelsson olacak.

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Öte yandan sarı kart cezasını Fatih Karagümrük maçıyla atlatan Fernando Muslera da Günay Güvenç'ten formayı alacak ve Kadıköy'de sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak.

ICARDI DERBİYE ÖZEL HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı boş geçmiyor.

Yıldız futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le oynanan 10 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi. Bir süredir tedavi gören ve maçlara iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin bu maça özel olarak hazırlandığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların derbiye şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor;

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"Muslera, Boey, Nelsson (Sanchez), Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi"

DERBİYE ÖZEL PRİM

Şampiyonluk yarışında çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, derbiye özel prim belirledi.

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın derbi galibiyeti için futbolcu başına 150 bin TL prim belirlediği öne sürüldü.

G.SARAY TARAFTARI TRİBÜNDE OLACAK

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, derbi maçta sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaraylı taraftar mücadeleyi takip edecek.