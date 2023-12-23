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Galatasaray'da Mauro Icardi'den Fenerbahçe derbisi paylaşımı

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#Derbi#Galatasaray#Mauro Icardi
Galatasarayda Mauro Icardiden Fenerbahçe derbisi paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 21:49

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları derbi öncesinde bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den derbi öncesi bir paylaşım geldi.

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçlerin fotoğraflarını paylaştı. Arjantinli oyuncu bu paylaşımına ayrıca "Kum Saati" emojisi ekledi.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlardan kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kerem Aktürkoğlu ise takım arkadaşının paylaşımına "Taç ve güneş gözlüğü takan yüz" emojilerle yorum yaptı.

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Icardi'nin paylaşımı:

Galatasarayda Mauro Icardiden Fenerbahçe derbisi paylaşımı

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#Derbi#Galatasaray#Mauro Icardi

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