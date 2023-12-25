Fenerbahçe Fred’siz kazanamıyor 

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Galatasaray ile sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de üçüncü kez puan kaybı yaşadı. 11. haftada kendi evinde Trabzonspor’a 3-2 mağlup olan sarı lacivertliler, 12. haftada Adana Demirspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönmüştü.

Fenerbahçe’nin toplam 7 puan kaybettiği karşılaşmaların ortak özelliği, 3’ünde de Fred’in oynamayışı oldu. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sakatlığı nedeniyle oynamayan Fred, dünkü Galatasaray derbisinde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemedi.

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"EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

Fred'in cezalı olmasıyla ilgili konuşan İrfan Can Kahveci, "Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var, o maçı inşallah kazanacağız." açıklamasını yaptı.

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