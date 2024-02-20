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Fenerbahçe, Fred ve Osayi-Samuel’e kavuşuyor

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#Fenerbahçe#Fred#Osayi-Samuel
Fenerbahçe, Fred ve Osayi-Samuel’e kavuşuyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 07:00

Sarı lacivertlilerde eksiklikleri hissedilen 2 futbolcu takıma dönüyor. Özellikle Fred’in dönüşünün, bu ismin yokluğunda omuzlarına çok fazla yük binen Szymanski, Krunic, Tadic gibi isimlerin de performanslarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

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F.Bahçe’nin saha içi organizasyonunda çok önemli görevleri olan iki kritik oyuncusu Fred ve Osayi-Samuel’in bu haftadan itibaren takıma dönmesi İsmail Kartal ve teknik heyetin yüzünü güldürdü. Özellikle Fred’in dönüşünün, bu isminyokluğunda omuzlarına çok fazla yük binen Szymanski, Krunic, Tadic gibi isimlerin de performanslarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

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OSAYi-SAMUEL BU HAFTA OYNAR, FRED iSE %51 iHTiMALLE SAHADA

Fred’in dün çekilen MR’ının sonucunun bugün gelmesi ve Brezilyalı yıldızın takımla antrenmanlara katılması bekleniyor. Ülkesinden İstanbul’a gelen Osayi’nin ise takımın izinli olduğu pazar ve pazartesi gününü Samandıra’da bireysel çalışarak geçirdiği ve bugün takıma dahil olacağı öğrenildi. Osayi’nin Kasımpaşa maçında sahada olması beklenirken, oyamama şansı yüzde 51 olan Fred‘in görev alıp almayacağına cuma gününe kadar yapılacak antrenmanlardan sonra karar verilecek.

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#Fenerbahçe#Fred#Osayi-Samuel

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