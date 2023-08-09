Fenerbahçe formasıyla ilk kez! Rodrigo Becao sahada...

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Fenerbahçe’de en çok merak edilen yeni transferlerden Rodrigo Becao, artık forma giymeye hazır... 8.3 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcuları arasında yer alan Brezilyalı stoperin, yarın Maribor’la yapılacak UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında oynaması bekleniyor.

Topa sert, ikili mücadelelerde dirençli, hava toplarında çok başarılı ve rakibi yıpratıcı özelliğiyle öne çıkan 1.91 metre boyundaki Rodrigo Becao, sağ ayağını daha etkili kullansa da, gerektiği zaman sol stoperde de görev yapabiliyor.

HEDEF ÇİFTE GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’nde başarılı bir grafik çizmesine karşın ülke puanından ötürü bu yıl Konferans Ligi’nde 3 eleme turu oynamak durumunda kalan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda önemli uyarılarda bulundu. 2. turdaki rakipleri Zimbru karşısında başarılı sınavlar verip çifte galibiyet aldıklarını hatırlatan Kartal, Maribor önünde de aynı performansı beklediğini söyledi. Son 20 sezonda oynadığı 152 maçta 66 galibiyet, 48 beraberlik, 46 yenilgi alan ve elde ettiği yüzde 57’lik başarıyla Türkiye’nin Avrupa karnesi en parlak takımı olan Fenerbahçe bu istatistiği daha da ileri taşımaya kararlı.

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LUGANO VE KiM GiBi İZ BIRAKABİLECEK Mİ?

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla Udinese’den transfer ettiği Rodrigo Becao’nun, Diego Lugano ve Kim Min-Jae gibi Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırabilecek kapasitede olduğu ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcu yarın Maribor karşısında oynama şansı bulursa sarı lacivertli kulüpteki macerası resmen başlamış olacak.