Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: Bana o maçı hatırlattı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Okan Buruk, “Belli bölümlerle de biz gösterdik ama ikinci yarı attığımız gol sonrası oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. 3-0’lık net bir skor aldık ve ikinci maç için avantajı elde ettik. Ama bizim için hiçbir şey bitmedi. Rakibimize aynı şekilde saygı duyuyoruz. Yine iyi bir takıma karşı İstanbul’da da oynayacağız. Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik belki daha farklı bir skora da gidebilirdi. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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“TAM OLARAK HAZIR DEĞİLİZ”

Takımın durumundan bahseden Buruk, “Tabii ki tam olarak hazır değiliz. Birçok eksik var. Sakat oyuncumuz var, yeni katılan oyuncumuz var. Buraya tam kadro gelmedik. Aslında Galatasaray takımı oluşum aşamasında. Oynayan oyuncularımız katkı verdi. Bu bizim için önemli ve değerliydi. Çok önemli performanslar gösteren oyuncularım oldu. Orta sahada, öndeki kanatlarda önemli performanslar vardı. Savunma 4’lüsü geçen maçlara göre çok daha iyi oynadı. Genel olarak çok fazla iyi oynayan oyuncumuz vardı. Gün gün daha iyiye gidiyoruz. Daha yeni hazırlanan bir takımız. Buradaki galibiyet bize önemli şekilde etki edecek ve katkı sağlayacak. Ama İstanbul’da bize katılacak oyuncularımız var. Onlarla birlikte daha güçlü bir takım olacağız” şeklinde konuştu.

“ROTASYON KELİMESİNİ ÇOK FAZLA KULLANMAK İSTEMİYORUM”

Sıradaki 2 maça da iyi hazırlanacaklarına değinen Okan Buruk, “Hem Kayserispor, hem rövanş maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Rotasyon kelimesini çok fazla kullanmak istemiyorum. Bu sezon 2 tane ilk 11 oluşturup bütün oyuncular maçları paylaşacak” diyerek sözlerini noktaladı.

YAYINCI KURULUŞ AÇIKLAMALARI

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

İyi bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Buruk, "Oyunu zemin çok etkilemedi. Oyun aktı, paslar çıktı. Zeminden yana sorun olmadı. Önemli bir galibiyet aldık. Bundan önceki turda etkili olmuş bir takım vardı. Rakibimizin artılarını ve eksilerini iyi biliyorduk. Bugün maç 5, 6-0 da olabilirdi. Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir dönemden geçtik. Sakat oyuncularımız vardı, yeni gelen oyuncular vardı. Bu kadar zorluklarda böyle bir performans gösterdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

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"FUTBOLDA NE OLACAĞI BELLİ OLMUYOR"

Futbolun sürprizlere açık bir oyun olduğunu belirten Buruk, "Dün buradaki antrenmanda benim yüzümü çok güldürdüler. İstekleri ve hareketlilikleri benim yüzümü güldürdü. Buranın havası da etkiliydi. İkinci maçta aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Cumartesi günü Kayseri maçı var ona da hazırlanacağız. Klaksvik iki takımı eleyip geldi. Sürpriz bir takım. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Kendi turumuzu geçip rakibimizi bekleyeceğiz." diye konuştu.

FENERBAHÇE MAÇINI HATIRLATTI

Bu maçın kendisine Fenerbahçe maçını hatırlattığını kaydeden Buruk, "2. yarı belli bir dakikadan sonra topla da rahat işler yapınca net gol pozisyonuna girdik. Rakibe ilk yarı gol pozisyonları verdik ama genel olarak çok net gol pozisyonları, sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. Bu galibiyet çok önemli, değerli. Büyük avantaj ikinci maç için. Hedefimiz genel olarak kazanmak. Yolumuz inşallah Şampiyonlar Ligi yolu. Ama ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik." dedi.

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