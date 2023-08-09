Galatasaray'da Dries Mertens'in şovu devam ediyor! Hagi'yi geride bırakmıştı, rekorunu geliştirdi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk olan Galatasaray; Kerem, Mertens ve Halil'in golleriyle sahadan 3-0'lık avantajla ayrıldı.

Sarı kırmızılı takımda Teknik Direktör Okan Buruk, midesinden rahatsızlığı bulunan Lucas Torreira ile takıma geç katılan Mauro Icardi'yi yedek soyundurdu.

Forvette Bakambu ile başlayan Okan Buruk; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu 11'ini sahaya sürdü.

YİNE MERTENS SAHNE ALDI

Mauro Icardi ve Zaniolo'nun yokluğunda sarı kırmızılı takım önemli bir sonuca imza atarken öne çıkan isimlerin başında bir kez daha Dries Mertens geldi.

Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı orta sahası, 2. elemede oynanan Zalgiris maçında harika bir gole imza atarak tarihe geçerken rekorunu geliştirdi.

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EN YAŞLI UNVANI

Olimpija Ljubljana karşısında ilk 11'deki yerini alan Dries Mertens, 48. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirirken Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu rekorunu da geliştirdi.

HAGI'YI GERİDE BIRAKMIŞTI

Zalgiris ağlarına gönderdiği golle Gheorghe Hagi'yi (36 yaş 32 gün vs Milan) geride bırakan Mertens (36 yaş, 88 gün), Olimpija Ljubljana maçındaki golüyle rekoruna 4 gün daha kattı.

REKORA 4 GÜN EKLEDİ

Olimpija Ljubljana filelerini havalandıran Dries Mertens (36 yaş 94 gün), Galatasaray tarihinde Avrupa kupası golü atan en yaşlı oyuncu oldu.

HALİL İYİ BAŞLADI

Galatasaray'la yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Halil Dervişoğlu ise son 3 maçta 2 gol atarak iyi bir katkı sağladı.

KAZIMCAN KARATAŞ'IN İLK AVRUPA MAÇI



Galatasaray'da Angelino'nun sakatlığı sebebiyle teknik direktör Okan Buruk görev verdiği 20 yaşındaki Kazımcan Karataş, kariyerindeki ilk Avrupa maçına çıktı. Galatasaray formasıyla ilk Avrupa maçına Olimpija Ljubljana karşısında çıkan Kazımcan, karşılaşmada 63'üncü dakikada yerini Duboise bıraktı.