Fenerbahçe forması rekora gidiyor

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2022-23 sezonunda 375 bin adet forma satarak bir rekora imza atan Fenerium, bu sene daha 45 günde 133 bine ulaşarak yeni bir rekora ilerliyor. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7’lik artış sağlandığını belirten Fenerium’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, “Taraftarlarımız da futbolcularımız da bu sezonki formalarımızı çok beğendiler. Fenerium 2021’den 2022’ye Euro bazında yüzde 21 büyüdü. 2022’de ise yüzde 107 büyüdük ve 2.1 milyon adet ürünümüzü taraftarlarımızla buluşturduk. 2023 yılının ilk 5 ayında ise yüzde 19 büyümeye ulaşmış durumdayız” dedi.

GURBETÇi AKINI

Yaz aylarında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden anavatana tatile gelen gurbetçi ailelerin de Fenerbahçe’nin yeni sezon formalarını satın aldığı, ağırlıklı olarak Ülker Stadı’ndaki mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi. Gurbetçi taraftarların ayrıca antrenman setleri ve koleksiyon ürünlerini de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

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KADIN PERSONEL SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Fenerium’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Argat, Türkiye’nin 31 ilinde 71 mağaza ile taraftarlara hizmet veren mağazalarında HeForSe projesi doğrultusunda yüzde 38 oranında kadın personel çalıştığını, 3 yıl içinde bu sayının yüzde 50’ye ulaşacağını da belirtti.

HANGi FUTBOLCU HANGi FORMAYI DAHA ÇOK SEViYOR?

· Edin Dzeko: Sarı rengin ağırlıkta olduğu formaya bayıldım, giymek için sabırsızlanıyorum.

· Luan Peres: Çubuklu tabiİ ki! Fenerbahçe’nin ilk forması ve çok beğendim çünkü biliyorsunuz bu orijinal. Fenerbahçe’nin renklerini çok seviyorum ve çubuklu forma da benim favori formam.

· Ferdi Kadıoğlu: Benim favori formam lacivert forma çünkü mavi benim favori rengim.

· İrfan Can Eğribayat: En sevdiğim forma siyah renkli forma, birazcık da esmer olduğum için daha hoş duruyor. Son giydiğimiz mavi forma da çok güzeldi ama bence siyah en iyisi.

· İsmail Yüksek: Bu sezon çıkan üç formamız da gerçekten çok güzel ve değerli. Benim tercihim tabii ki efsanemiz olan çubuklu forma, renkleri ve tasarımı gerçekten çok hoş.