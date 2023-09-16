Fenerbahçe, dünya devlerini solladı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Haberin Devamı

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 sezonun en iyi kulüpler listesini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Premier Lig ve FA Cup zaferi yaşayan Guardiola'nın Manchester City'si zirvede yer alırken temsilcilerimizin listedeki yeri belli oldu.

ZİRVE CITY'NİN

Geçen sezon harika bir başarı yakalayan İngiliz devi Manchester City, IFFHS'in yapmış olduğu listede zirvede yer aldı. Guardiola'nın ekibi, 395 kulüp arasından 312 puan ile lider oldu.

İKİNCİ SIRADA REAL MADRİD VAR

İspanyol devi Real Madrid ise 301 puanla ikinci basamakta yer aldı. Listede üçüncü sıradaki takım 268 puanla Brezilya ekibi Flamengo oldu.

İLK 10 TAKIM

1- Manchester City FC - 302

2- Real Madrid CF - 301

3- CR Flamengo - 268

4- Inter Milan - 249

5- Porto - 249

6- Al Ahly SC - 236,5

7- Manchester United FC - 230

8- Napoli - 225

9- Benfica - 221

9- Palmeiras - 221

Haberin Devamı

FENERBAHÇE 12 BASAMAK YÜKSELDİ

Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, tam 12 basamak birden yükseldi.

Kadrosuna Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Rodrigo Becão, Alexander Djiku, Umut Nayir, Mert Müldür ve Cengiz Ünder gibi yıldızları dahil eden sarı lacivertliler, sezon 9'da 9'la başladı.

UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de çıktığı 9 maçı da kayıpsız geçen Fenerbahçe, IFFHS'nin istatistiklerinde yükselişe geçti.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Bir önceki listede 28'inci sırada yer alan Fenerbahçe 199,5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 16'ıncı sıraya yükseldi.

Fenerbahçe; PSG, Roma, Milan, Juventus, Barcelona, Arsenal, Ajax, Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı.

GALATASARAY İLK 100'DE

Listenin ilk 20 takımı arasında yalnızca Fenerbahçe yer alırken Galatasaray 125,5 puanla 94'üncü, Başakşehir 119,5 puanla 102'inci oldu. Avrupa'da ilk kez mücadele eden Adana Demirspor topladığı 84,75 puanla 187'inci sırada yer buldu.

BEŞİKTAŞ'A İLK 100'E GİREMEDİ

Beşiktaş 103,5 puanla 135, Trabzonspor 100,5 puanla 143, Sivasspor 92 puanla 165, Adana Demirspor 84,75 puanla 187, Fatih Karagümrük 58,5 puanla 344, Konyaspor 55,5 puanla 385, Ankaragücü 54,5 puanla 394'üncü sıraya yerleşti.

Haberin Devamı