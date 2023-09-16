Galatasaray'da Erden Timur, transfer dönemini anlattı! 'UEFA, TFF, bağımsız kuruluş... Herkes denetlesin'

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Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı, inşaatı devam eden Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, divan kurulu üyelerine geride kalan transfer dönemiyle ilgili bilgiler verdi.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

Dün malum transferin son günüydü. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9 şu anda. Bakambu ve Günay Güvenç yaş olarak en yüksek transferlerimiz. İkisi de 32 yaşında. Hakim Ziyech geçtiğimiz devre arası transfer döneminde PSG'ye transfer oluyordu. Son gün yetişmediği için transfer gerçekleşmedi. Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız.

Transfer limitimiz sınırlı olduğu için serbest oyuncu almamız gerekiyordu. Serbest oyuncu yaz antrenmanı yapmaz, takımından ayrılmıştır. Dolayısıyla geç adapte olur.

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"150 MİLYON EURO DEĞERİNDE OYUNCU TRANSFER ETTİK"

Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon Euro civarında. Rakiplerimizin bizi eleştirmeye çalışmasının sebebi çok daha az harcamayla çok daha yüksek değerli oyuncular almamız. 19/20'de 5-6 kiralık oyuncumuz vardı. Lemina, Seri çok değerliydi ama kiralıktı. Kiralık oyuncu değeri, toplam değer içerisinde tarihte en az olanı. Angelino ve Ndombele kiralık ama onların da satın alma opsiyonları bizde.

Değer olarak Türk futbolundaki en yakın kadronun 5-6 katı seviyede oyuncular almışız. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan takımların maaş ortalaması 290 milyon euro, biz bu bütçenin yarısını bile karşılayamayız. O yüzden kaynaklarımızı artırmak zorundayız.

"YANİ' DEDİĞİMİZ İSİM NDOMBELE"

Beklenti ve seviye o kadar yükseldi ki 'yani' dediğimiz Ndombele geçen sezon Napoli şampiyon olduğunda çoğunda sonradan girerek 40 maça çıktı. Tottenham tarihinin en pahalı transferi.

"13 TANE DROGBA VE SNEIJDER GİBİ OYUNCUMUZ VAR"

Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var. Zaha 1 sene önce 70 milyon Euro'ya transfer ediliyordu. Ndombele, 62 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer oldu. Tottenham tarihinin en yüksek bedelli transferi.Davinson Sanchez, 42 milyon Euro'ya transfer oldu.

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"BU SEZONUN GELİRİ 218 MİLYON EURO"

Geçtiğimiz sezonun geliri 79.9 milyon euro, bu sezon 218 milyon euro. Bunu yayın geliri bu kadar düşmüşken yaptık. Bu aslında doğru yapılanmayla gelirlerimizin nereye çıkabileceğinin göstergesi.

"FUTBOLCU GİDERİMİZ 49.1 MİLYON EURO"

Bu sezon futbolcu net ücret giderimiz 49.1 milyon euro. Sponsorların dahili sonrası Galatasaray'a maliyeti ise 39.1 milyon eurodur.

"TFF, UEFA, BAĞIMSIZ KURULUŞ... HEPSİ DENETLESİN"

TFF'sinden UEFA'sına, bağımsız kuruluşuna herkes denetlesin. Verisiz, gayretsiz eleştiri olmaması lazım. Rakip takımlar böyle şeyler konuşuyorlar. Zerre kadar bir şey olmadığı anlaşılana kadar ben gecemi gündüzümü harcamaya hazırım. Bu tabloları ben bizzat hazırladım. Denetimi sonsuz şekilde yapılsın. Kelimesi kelimesine doğrudur bu tablolar.

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"ÖNEMLİ OLAN GELİRİN GİDERE ORANI"

Finansal Fair Play'e takılmamak için, Suudi Arabistan tehlikesinden kaçmak için görüşmelerin %70-80'ini bizzat kendim yaptım. O kadar oyuncu alırken başka birçok projeyle de ilgileniyoruz. Gelirin, giderine oranı ne? En önemli konu bu. Yaptığın sözleşmelerin değeri ne? Kulübümüzü böyle büyütürüz. Bunu sorguladıkça yönetimlere gelir üretmesi için olumlu baskı yapmış oluruz. Ben sadece futbol ile ilgilenen bir kişi olarak lanse ediliyorum ama 'giderlerin sorumlusu' diyebilirim. Transferlerin %70-80'ini tek başıma görüşerek yapmaya çalıştım. Gelirinin çok büyük bir kısmında da çok büyük emeğim var. Bunu da takdirlerinize sunuyorum.

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"EN ÇOK GELİR ELDE EDEN 20 KULÜP ARASINDAYIZ"

En çok gelir elde eden 20 kulüp arasında biz de yer alıyoruz. Yayın gelirlerini çıkardığımız zaman ilk 10'a giriyoruz. Newcastle United'ın 212 milyon euro geliri var, 146'sını yayın gelirinden alıyor adam. Biz 240 milyon euro'nun 10'unu yayından alıyoruz.