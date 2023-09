Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Galatasaray'ın transferleriyle ilgili şüphelerim var'

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2023-24 sezonundan beklentileri başta olmak üzere; ezeli rakiplerinin rekor miktardaki transfer harcamaları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bir dargın bir barışık süren ilişkileri, hakemler ve kulüp için hayati önem taşıyan 17 Eylül’deki Tüzük Tadil Kongresi ile ilgili görüşlerini Hürriyet’e anlattı. Açıklamaları sırasında siyah beyazlı camiaya önemli mesajlar veren Çebi, özellikle Galatasaray’ın transfer harcamalarına yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

İspat edecek durumda değilim ama bazı tereddütlerimiz var

· Ali Koç, G.Saray’ın yaptığı bazı transferlerin maliyetlerinin KAP’a bildirilenden farklı olduğunu iddia etti. Sizin bu konuda bir yorumunuz var mı?

Ben de duyuyorum bu iddiaları, benim de şüphelerim var ama ben bunu ispat edecek durumda değilim. Tereddüdümüz var. Bizim 5 liraya konuştuğumuz bir futbolcunun başka bir kulüple 10’a anlaşması 3 lira diye açıklanıyorsa burada bir şeyler var demektir. Bunu araştırması gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Çünkü TFF’nin ana görevlerinden birisi rekabet koşullarına herkesin uymasını sağlamaktır. Yarın bir gün çift kontratlar çıkarsa ne olacak?

Bazıları sarı saçlara, kırmızı yanaklara hayranlık duyabilir ama...

Bu transferleri çift kontratlar ile yapmışsanız. Paraları ödeyememezlik hasıl olur ise, Allah muhafaza! O takımlara da Allah yardım etsin. Adam dava ettiği anda UEFA bu kulüpleri men eder. Evrak konuları çok önemli konular. TFF puan silebilir, küme düşmeye kadar gider. Bu çok büyük bir risk. Ama baktığınızda bizim 4 teklif ettiğimiz oyunca başka takıma 8’e gitmiş. Bazıları sarı saçlara, kırmızı yanaklara hayranlık duyabilir. Ama bunlar sadece iddia ve benim de şüphelerim var. Ama bu böyledir diyemem, elimde delil yok.

1-1 biten her maçın ardından tweet atıp 'Geliyoruz' diyorlar; gelsinler...

· Son dönemde Beşiktaş camiasında muhaliflerin sesinin bir hayli gür çıktığını görüyoruz. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz bu sene bu takımı şampiyon yapmak için yolar çıktık. Beşiktaş camiasının birlik ve beraberliğini arkamızda hissettiğimiz takdirde başarma şansımız çok daha fazla olacaktır. Sezon başladı, topumuzu oynayalım, sportif mücadelemizi verelim, sandık zamanı sandık. Maç zamanı maç. İşimize bakalım. İkisini birbirine çorba etmenin bir anlamı yok. 1-1 biten her maçın arkasından eğer tweet atılıp ‘Geliyoruz’ denilecekse... Gerçi gelsinler, yollar yürümekle aşılmaz. Bekliyoruz.

Bizim transferlerimiz daha doğru, ne çalım attık ne de çalım yedik

Ezeli rakipleri ile kendilerinin yaptığı transferleri değerlendiren Ahmet Nur Çebi, “Bizim stratejimiz daha doğruydu” iddiasında bulunup şunları söyledi: “Rakiplerimizin bu yaz rakamsal olarak yapmış oldukları transferlerin bizim taraftarlarımızı beklentiye soktuğunu gözlemledik. Ancak taraftarlarımızın inanmasını istiyoruz ki bizim transfer politikamız, stratejimiz daha doğru. Biz ihtiyacımız olan, planımız dahilindeki çok daha doğru isimleri transfer ettik. Transfer dönemini, teknik ekibimiz ile birlikte son derece başarılı geçirdik.

Sportif ve teknik direktörümüzle koordineli olarak çalıştık

Biz kimseye transfer çalımı atmadık, kimseden çalım yemedik, istediğimiz oyuncular için mücadele ettik ve transfer çalışmalarını realize ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emre Kocadağ’ın emeği geçti. Özellikle Ceyhun Kazancı büyük emek sarf etti. Biz transfer dönemi çalışmalarımıza, ihtiyaç tespitine aylar öncesinden başladık. Ara transfer döneminde ihtiyacımız olan transferlere başladık. Aslında bu senenin iskeletini o dönem oluşturmuştuk. Rakiplerimizden daha önce çalışmalara başladık. Ara transferden sonra planlamamız çerçevesinde transfer çalışmalarına devam ettik.

Hep kulübümüzü düşündük

Gitme ihtimali olan ve yollarımızı ayırmak istediklerimizi belirledik. Sportif ve teknik direktörümüz ve ekibiyle sürekli koordine bir şekilde çalıştık. Tüm transfer sürecinde, her zaman yaptığımız gibi, kulübümüzün geleceğini, ekonomisini ve teknik heyetimizin görüşlerini dikkate aldık.

Herkes eline kağıt alsın ve kadromuzu yazsın

"Herkes eline bir kâğıt alsın ve kadromuzu yazsın. Sorsunlar kendilerine neyi eksik gördüklerini. Gidenden daha fazla gelen var. Redmond’un gidişi tartışıldı. Onun gidişindeki ailevi nedenler açıklanmaz, doğru değil etik olarak. Gerçekten insanlar bilseler bunları, orada yapılabilecek her şeyi yapmış olduğumuzu görürler.”

Yaz transferleri yaz aşkı gibidir çabuk söner

Ahmet Nur Çebi, transferle ilgili taraftarlara şu mesajı verdi: “Taraftarlarımızdan tek istediğim şu; önlerine listeyi koysunlar. Tüm oyuncuları şöyle bir konsantrasyonla baksınlar. Tek tek orayla burayla mukayese ederek değil. Bir de yaz transferleri yaz aşkları gibidir. Çabuk söner.” Çebi, “İstediğiniz tüm futbolcuları aldınız mı?” sorusuna, “Bir kontenjanımız daha olsaydı birini düşünüyordum ama 14 yabancı sayımızı kullandık. Doğru da kullandık” cevabını verdi.

Öyle basılan faşih paralarla bu iş olmaz, önce takım olmanız, inandırmanız lazım

Ahmet Nur Çebi, bu yıl transferde Körfez sermayesinin büyük etkisi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Suudi Arabistan ve Katar inanılmaz para harcıyor. Kimle konuştuysak ‘Suudi Arabistan’dan teklif bekliyoruz. Orada transfer kapansın bakalım’ dedi. Bu sürecin bedeli en az 2 katı para ödemek demekti ama biz bunu yapmadık. Takım şu anda her şeyiyle hazır. 14 yabancımız tamam. En önemli şey takım olmak, bunu yapamazsanız kimi alırsanız alın!.. Ve oyuncularınızı inandırmanız, motive etmeniz lazım. Öyle basılan fahiş paralarla bu işler olmaz.”

Onana; Şenol ve Burak hocaların elinde parlayacak

Bugüne dek fazla süre alamayan Jean Onana’dan çok ümitli olduğunu ifade eden Çebi, “Onana, fiziğiyle, yeteneğiyle, Şenol ve Burak hocalarımızın elinde çok kısa sürede çok başarılı bir noktaya gelecek, bize çok şey kazandıracak” dedi.

Transferi kampa yetiştireyim diye telaş ederseniz kazık yiyebilirsiniz

Transferde geç kalındığı iddiasına katılmadığını belirten Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: “Transfer sürecinde geç kalındı, kampa yetişilseydi dendi. Kampa yetiştireyim derken, gereksiz bir transfer mi yapsaydık telaşla? O telaşla ya teknik ya da ekonomik olarak kazık yiyeceksiniz. Rakiplerimizin getirdikleri, özellikle Galatasaray’ın transferleri çok yazıldı çizildi, herkes baksın, nerede o gelen yıldızlar? Belki zaman alacak, ilerde yararlanacaklar.

BiRÇOK KiŞiNiN iMZASI GEREKiYOR

Kampa yetiştirme söylemi her zaman ve durum için doğru bir söylem değil. Transferin ruhu nedir? Oyuncunun kendisi razı gelecek, kendi ekonomisine uygun olacak, karısı, çocukları razı gelecek, satan takımı razı gelecek, alan takım olarak bizler uygun göreceğiz ve bir de menajerler var, onların paşa gönlü razı olacak. Alt alta koyup topladığınızda bile birçok kişinin rızası gerekiyor bir transferin gerçekleşmesi için. Hesaplayın kaç gün sürer?”

Konferans Ligi Kupası'nı istiyoruz

Süper Lig’in dışında, finali Atina’da oynanacak UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu hedeflediklerini vurgulayan Ahmet Nur Çebi, bu hayalini, “Biz kupayı almak istiyoruz. Yer önemli değil” sözleriyle dile getirdi. Çebi, “Real Madrid’in stadı 7 gün 24 saat çalışan bir tesis haline geldi. Siz statta böyle bir yapı düşünüyor musunuz” sorusu üzerine, “Sürekli faaliyet olması çok zor çünkü çimlerin sağlığı önemli, maç yapıyorsunuz” cevabını verdi.

Çetinsaya başkan olursa beni anlar

Çebi, yönetimden istifa eden Serhan Çetinsaya ile ilgili şunları söyledi: “Bir fikir ayrılığımız oldu. İnşallah yarın öbür gün başkan olur da o gün beni zorladığı bu transferin aynısında biri de onu zorlar bu konularda ve kendisi de gerçeklerle hesaplaşır diye temenni ediyorum. Keşke bir sene daha kalsaydı, tecrübesi artacaktı. Transferi istemek başka bir şey, camianın yükünü taşımak başka bir şey.”

Hakemler için benden başka kimsenin konuşmaya hakkı yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili diğer kulüp başkanlarının açıklamalarda bulunmasının doğru olmadığını belirtirken bunun gerekçesini şu sözlerle izah etti: “Önce ‘Bu hakemler gitmesin, neden gönderiyorsunuz?’ dediler. Sonra ‘hoş geldiniz’ deyip çiçek verdiler. Ama bir taraftan maçın bitiminden 15 dakika sonra bir çay içip hemen aşağıya koşuyorlar hakemlere saydırıyorlar. Yeni moda o biliyorsunuz. Maçı alsanız da saydırın ki kaybettiğinizde...

Çebi'nin gözüyle Beşiktaş kadrosu

· Kalede Mert, Ersin Destanoğlu var.

· Collley’i, Welinton’un gideceğini gördüğümüz için transfer ettik. Daha sonra Saiss’in gidebilme ihtimaline karşı da Amartey’i aldık.

· Sağ bekte zaten sorunumuz yok, ara transferde Onur Bulut’u transfer ettik.

· Sol tarafta Arthur Masuaku kiralık gelmişti, bizim değildi, bonservisini aldık.

· Tayfur Bingöl’ü, sol bek, sol açık, kanat oynayabildiği için aldık.

· Orta sahada Josef’in yerine aldığımız Amir’in başarısı ortada. Ara transferimizin en önemli işi buydu.

· Orta sahaya Chamberlain’i, Rebic’i ve Rashica’yı getirdik. Rachid Ghezzal da var.

· Aboubakar’ın, başarısını herkes biliyor. Cenk’in katkısı ortada.

KOVBOY GİBİ ATEŞ ETMEYİN

“Hakemlerle ilgili benden başka kimsenin konuşmaya hakkı yok. Amerikan kovboyları gibi maçın her bitiminde silahları çekip adamı hedef almanın anlamı yok. Korkudan mı yapıyorsunuz bunu, baştan tedbir alalım diye mi yapıyorsunuz? Yazık yani... Karşıda sizi korumasını, korkutarak insanları sizi kollamasını istediğiniz hakemlerin bir başka takıma o maçlarda vereceği zararlar, yanlış kararlar...

DURSUN BEY BEKLEMİYOR

Helallik almaları lazım. Her maç sonu açıklamaya gerek yok. Trabzon Başkanı sabahı bekliyor ama G.Saray Başkanımız, saygıdeğer Dursun Bey maçın arkasından yapıştırıyor. Bunlar taraftar istedi diye yapılması doğru değil. Taraftar iyi transfer yaparsın seni sever. Eksik beğenmediği transferi yapmışsındır eleştirebilir. Ama onları mutlu etmek için yapılacak en güzel şey sahaya çıkıp övdüğü takıma top oynatmaktır.

YENİLERİN KAFASI KARIŞTI

Biz hakemlerle ilgili olarak dedik ki ‘Bunlar yanlış gitsin.’ Şimdi çok da güzel bir çözüm bulmuşlar. Eskiler ile yeniler bir arada. Ara çözüm diyorlar ona. Eskilerle, yenilerin de kafalarını karıştırdınız. Kardeşim eskileri bir gönderin buradan yani. Bu kadar zor mu? Sadece oraya gelenlerin kafasının karışık olmaması çok önemli.”

SAHANIN BEŞ AYRI YERİNDE OYNAYABİLİR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, CSKA Moskova’dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettikleri Kazak futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov’un takıma büyük katkı sağlayacağını iddia etti. Çebi, “Zaynutdinov çok zor bir transferdi ve biz bunu gerçekleştirdik. Bu çocuk sahanın üç değil neredeyse beş yerinde oynayabilecek genç bir futbolcu. Gelecek vadeden bir isim” diye konuştu.

FEDERASYON DALI UZATTI AMA ZEYTİNİ DE GÖRMELİ

“TFF bize zeytin dalı uzatmış. Dalı gördük ama zeytinleri bekliyoruz. Gerçekten de ihtiyacımız var. Ben bu konularda federasyonun kötü niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Böyle bir şey düşünmek de istemiyorum ama icraata da ihtiyacımız var. Ama bir görüntü alalım.

BİZE TEŞEKKÜR ETMELİLER

Özellikle biliyorsunuz stadı Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi finaline ev sahipliği için UEFA’ya önerdiler şimdi. Bunun bir barış çubuğu olduğu söyleniyor. Esasen onların bize teşekkür etmesi gerekiyor. En iyi stat burası. Bir takımın önerebilecek bir stadı var diye. Bizim onlara değil onların bize teşekkür etmeleri gerek.”

PENDİK MAÇI TEKRAR EDİLMELİYDİ

Hakemlerle ilgili sözleri için ceza almasına da Çebi şu tepkiyi verdi: “Müsabaka yetkilileri hakkında herhangi bir şekilde görüş beyan etmek demek konuşamazsın demek. Böyle bir şey olamaz, yasak. Biz hakaret, küfür edersek bunların karşılığı ceza olmalı. Sen Pendik maçında 2 puanı yitirmeme sebep oldun. Nereden bulacağım ben bu 2 puanı yarın lazım olduğunda. Nasıl hesap verecekler bana? O maç tekrar edilmeliydi.”

TRANSFERLERİ KULÜP OLARAK BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK

“Eski futbol direktörümüz Ceyhun Kazancı ve kulüp asbaşkanımız Emre Kocadağ’a transferdeki çalışmaları için teşekkür ediyorum. Transferleri biz kulüp olarak yaptık. Hem teknik direktörümüz Şenol Güneş’in görüşlerini hem scout ekibinin bulduğu isimleri ekonomimizle birleştirdik. O daha popüler ve yüksek maliyetli transferlerin faydalı olacağını düşündü, ben de bunların kulübe zarar vereceği konusunda tereddütlerim vardı ama elimizden geleni yaptım, çözmeye çalıştım.”

ALTYAPIDA HOCALAR VE OYUNCULAR İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

“Altyapıda Mehmet Ekşi geldiğinden beri yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Hocalarımız mutlu ve huzurlu olsunlar diye ekonomilerini düzeltmeye çalışıyoruz. Oyuncular için her türlü görevimizi yapıyoruz. Artık her şey çocuğun ve onu yetiştiren hocanın elinde. Umarım her sene iki üç oyuncu çıkar. Şimdi Demir Ege’yi görüyorsunuz. Berkay mesela. Bu çocukların önünü açıyoruz. Gidin bir yerlerde oynayın ve gelin diyoruz bizimle kontratlarını devam ettirerek.”

AMATÖR BRANŞLARDA BU SENE ÇOK FARKLI BİR BEŞİKTAŞ OLACAK

“Camia amatör branşlarda da çok farklı bir Beşiktaş izleyecek. Geçen seneki proje bizi biraz sıkıntıya soktu ama bu yıl çok farklı. Amatör şubeleri dışarıdan Beşiktaşlı kardeşlerimize veriyoruz. Hem sponsor oluyor hem onlar yönetiyor. Mesela voleybolda Ali Ceylan sponsor. Hentbolda Mesut Çebi maddi manevi destek oluyor. Bir tek basketbol Umut Tahir Güneş’i altyapıdan yetiştiriyoruz. Nedim Yücel Bey ve başantrenörümüz bir proje olarak geldi. Amatör takımların oynadığı hazırlık maçlarını incelesin taraftarlarımız. Taraftarlarımız destek olsunlar ve Beşiktaş’ı şampiyon olalım.”