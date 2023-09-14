Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Fransa'ya izinli gitti

Haberin Devamı

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.