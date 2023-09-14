×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Fransa'ya izinli gitti

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Aboubakar#Fransa
Beşiktaştan Aboubakar açıklaması Fransaya izinli gitti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 21:42

 Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa'ya gittiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle izin alarak Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Gözden KaçmasınBeşiktaş, Gökhan İnler transferini açıkladı İşte görevleri...Beşiktaş, Gökhan İnler transferini açıkladı! İşte görevleri...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Aboubakar#Fransa

BAKMADAN GEÇME!