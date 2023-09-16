Farioli'nin takımı Nice, PSG'yi devirdi! Namağlup...

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Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te çalışan, ismi büyük kulüplerle anılan Francesco Farioli, geçen sezon devam ederken Alanyaspor ile yollarını ayırmıştı.

NICE'E İMZA ATTI

İtalya'ya döneceği beklenen Farioli, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in başına geçmişti.

PSG'Yİ DEVİRDİLER! NAMAĞLUP...

Farioli'nin çalıştırdığı Nice, Fransa Ligue 1'e iyi bir başlangıç yaptı. Ligdeki ilk üç haftada sırasıyla Lille, Lorient ve Lyon ile berabere kalan Farioli'nin takımı ilk galibiyetini Strasbourg'u 2-0 yenerek aldı.

Genç teknik adamın öğrencileri, dün akşam deplasmanda dünyaca ünlü yıldızlardan kurulu PSG'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Nice'e PSG karşısında galibiyeti getiren golleri 21 ve 68. dakikalarda Moffi ile 53. dakikada Laborde atarken PSG'nin sayılarını 29 ve 87. dakikalarda Mbappe kaydetti.

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İlk 5 haftayı namağlup geçen Nice, 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. PSG ise 8 puanla 3. sırada yer alıyor.