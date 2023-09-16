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Farioli'nin takımı Nice, PSG'yi devirdi! Namağlup...

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#Fransa Ligue 1#PSG#Farioli
Fariolinin takımı Nice, PSGyi devirdi Namağlup...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 08:58

Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli'nin takımı Nice, Fransa Ligue 1'e iyi bir başlangıç yaptı. Dün akşam PSG'yi mağlup eden Farioli'nin öğrencileri 5 hafta sonunda yenilgi yüzü görmedi.

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Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te çalışan, ismi büyük kulüplerle anılan Francesco Farioli, geçen sezon devam ederken Alanyaspor ile yollarını ayırmıştı.

NICE'E İMZA ATTI

İtalya'ya döneceği beklenen Farioli, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in başına geçmişti.

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PSG'Yİ DEVİRDİLER! NAMAĞLUP...

Farioli'nin çalıştırdığı Nice, Fransa Ligue 1'e iyi bir başlangıç yaptı. Ligdeki ilk üç haftada sırasıyla Lille, Lorient ve Lyon ile berabere kalan Farioli'nin takımı ilk galibiyetini Strasbourg'u 2-0 yenerek aldı.

Genç teknik adamın öğrencileri, dün akşam deplasmanda dünyaca ünlü yıldızlardan kurulu PSG'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Nice'e PSG karşısında galibiyeti getiren golleri 21 ve 68. dakikalarda Moffi ile 53. dakikada Laborde atarken PSG'nin sayılarını 29 ve 87. dakikalarda Mbappe kaydetti.

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İlk 5 haftayı namağlup geçen Nice, 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. PSG ise 8 puanla 3. sırada yer alıyor.

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#Fransa Ligue 1#PSG#Farioli

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