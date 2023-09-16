Süper Lig'de golde yabancılar sahnede, Türkler asistte öne çıktı!

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Süper Lig’de ilk 4 haftada 11’de sahaya çıkan yabancı yerli futbolcu dengesi gol ve asistlerde iki farklı tablo ortaya çıkardı.

Gol sayılarında yabancıların oranı oynama oranına göre yüksek bir rakama ulaşırken, asistte Türk oyuncular oynama oranına göre dengeyi sağladı. Kendi kalesine atılan gol hariç 82 golün 63’ü yabancılardan geldi.

Sahaya çıkan lejyoner oranı yüzde 59.70 olurken, atılan gollerdeki yabancı oranı yüzde 76.83 orana ulaştı. 19 gol atan ve yüzde 40.3 forma şansı bulan yerli futbolcular 23.1’lik gol oranında kaldı.

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EN ÇOK TÜRK KATKISI TRABZONSPOR VE RİZE'DE

58 asistin 35’ini yapan yabancılar yüzde 60.34, 23’ünü yapan Türkler ise yüzde 39.66’lık oran elde etti. F.Bahçe, Beşiktaş, Konya, Samsun, Kayseri ve Alanya’nın tüm gollerini yabancı oyuncular atarken, Kasımpaşa ve Karagümrük’te ise tüm gol ve asistler lejyonerlerden geldi. İstanbulspor ve Gaziantep’in ikişer golünü de Türk oyuncular attı. Türk oyuncularından en fazla gol ve asist katkısı alan takımlar Trabzonspor (3 gol, 3 asist) ve Çaykur Rizespor (2 gol, 4 asist) oldu.

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