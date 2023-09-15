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Son Dakika: Mario Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

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#Mario Balotelli#Transfer#Adana Demirspor
Son Dakika: Mario Balotelli resmen Adana Demirsporda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 17:15

Yukatel Adana Demirspor, eski golcüsü Mario Balotelli ile yeniden anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, eski oyuncusu Mario Balotelli'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Instagram'dan Balotelli ile fotoğraf ve daha sonra video paylaştı. Videoda Hande Yener'in 'İki deli' şarkısı çaldı. Adana Demirspor'un transfer duyuru videosunda da aynı şarkıya yer verildi.

2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması giyen İtalyan yıldız, 35 resmi maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergileyerek Süper Lig'e damga vurmayı başarmıştı.

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#Mario Balotelli#Transfer#Adana Demirspor

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