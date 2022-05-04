Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın X faktörü stoperler! Abdülkerim Bardakçı için sıkı pazarlık...

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Teknik direktör Valerien İsmael’in sisteminde çok önemli bir yer edinen ve sık sık ileriye çıkan stoper bölgesindeki oyuncular Kayseri maçına damga vururken, derbide de bu bölgenin belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

SERDAR VE WELiNTON KAYSERi’DE iYiYDi

Futbolculuk yıllarında stoper olarak görev yapan İsmael, geçtiğimiz hafta bu mevkideki futbolcuları saha içinde toplayarak taktik bilgiler vermişti. Bu toplantının ardından 3-2 kazanılan Kayseri maçında forma şansı bulan Serdar Saatçı, bir gol atarken, 90+5. dakikadaki gol dışında neredeyse hata yapmadı. 9 ikili mücadeleden galip ayrılıp 2 pas arası yapan ve 6 hava topu alan Welinton da penaltı dışında rakiplerine geçit vermedi.

DOMAGOJ VIDA KRİTİK VİRAJDA

Montero’nun cezası nedeniyle forma giyemeyeceği derbide 3’lü savunmanın Serdar, Welinton ve Vida’dan oluşması bekleniyor. Hatalarıyla dikkat çeken ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Vida için bu karşılaşmanın ayrı bir önem taşıdığı ifade ediliyor. 33 yaşındaki stoperin istediği rakam ile Beşiktaş’ın önerdiği arasında fark bulunurken, yıldız oyuncunun derbi performansı, geleceğinde belirleyici olacak.

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N'KOUDOU'YA İLK 11 YOLU GÖRÜNDÜ

Beşiktaş’ta sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan ve Kayseri maçında kaçırdığı gollerle taraftarın tepkisini çeken Cyle Larin’in yerine sol kanatta Kevin N’Koudou ilk 11’de oynamaya hazırlanıyor. Son olarak 27 Kasım 2021’deki Giresun maçında ilk 11’de başlayan Fransız futbolcu, Kayseri’de 72’de girdi, 75’te golünü attı. Ardından kendisinin yaptırıp gole çevirdiği penaltıyla 78. dakikada karşılaşmayı koparan isim oldu.

ABDÜLKERİM İÇİN SIKI PAZARLIK

Beşiktaş bir yandan Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi düşünürken, bir diğer taraftan da Valerien İsmael yönetiminde yeni sezon için kadro planlamasını sürdürüyor. Yabancı sınırını da göz önünde bulunduran siyah beyazlılar, bu doğrultuda stoper bölgesindeki yerli adaylardan biri olan Abdülkerim Bardakçı için

girişimlerde bulunuyor. Kartal, Konyaspor’a 2 milyon Euro’luk bonservis teklif ederken, yeşil beyazlıların daha yüksek bir teklif beklediği bildirildi. Çok başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Konyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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