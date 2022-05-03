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Torino, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz’ın peşini bırakmıyor

#Beşiktaş#Transfer#Süper Lig
Torino, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz’ın peşini bırakmıyor

İtalyan ekibi, Beşiktaşlı genç futbolcu için teklifini revize etti. Serie A temsilcisi 4 milyon Euro bonservis artı 1 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan %20 pay önerip beklemeye geçti.

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Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien İsmael takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili olarak çalışmalarını sürdürürken sözleşmesi bitenlerin dışında da takımda ayrılık yaşanabilir. Bu isimlerin başında ise uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Rıdvan Yılmaz geliyor.

1 HAFTADA YANIT VERiLECEK

Siyah beyazlılarda bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 3 gol atarken, 4 asistle birlikte 7 gole direkt katkı verdi. Rıdvan’ı uzun süredir takip eden İtalyan ekibi Torino da genç futbolcu için bir kez daha Beşiktaş Kulübü’nün kapısını çaldı.

Daha önceki teklifi reddedilen Serie A temsilcisi bu kez 4 milyon Euro bonservis artı 1 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile önerisini revize etti.

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Kartal’da yönetimin Torino’dan gelen teklifi masaya yatırıp 1 hafta içinde yanıt vermesi bekleniyor. Ancak siyah beyazlıların sözleşmesi 2023 Haziran’da sona erecek Rıdvan için önerilen rakamı yetersiz bulduğu öğrenildi.

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MULEKA’YI LYON DA iSTiYOR

Beşiktaş, Kasımpaşa’da 11 maçta 12 gol, 3 asist üreten Jackson Muleka’nın peşine düştü. Siyah beyazlılar devre arası gelip büyük bir çıkışa imza atan Demokratik Kongolu futbolcu için nabız yoklarken, Fransız ekibi Olympique Lyon’un da bu oyuncunun peşine düştüğü öğrenildi. Lyon’un gözlemci atadığı Muleka’yı Göztepe maçından bu yana yakından takip ettiği ve transfer için harekete geçeceği bildirildi.

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#Beşiktaş#Transfer#Süper Lig

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