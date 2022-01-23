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Fenerbahçe deplasmanda 20 puan kaybetti

#Fenerbahçe#Sivasspor#Süper Lig
Fenerbahçe deplasmanda 20 puan kaybetti

F.Bahçe, dün -4 dereceyi bulan hava sıcaklığında Sivasspor karşısında deplasmanda öne geçmesine rağmen berabere kalırken, rakibi önünde son dönemde resmi karşılaşmalardaki galip gelememe şanssızlığına yine son veremedi.

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Sarı lacivertliler, bundan önceki son 5 karşılaşmada da deviremediği Yiğido önünde son olarak 15 Mart 2019’da evinde 2-1 galip gelen gelirken, ardından 2 yenilgi ve 3 beraberlik elde etmişti. Dün de galip gelemedi.

Sivasspor, Fenerbahçe karşısında son 6 karşılaşmada büyük üstünlük kurarken, sarı lacivertlilere karşı hiç yenilgi almadı.

FENERBAHÇE GURBETTE 20 PUAN KAYBETTi

Süper Lig’de öne geçtiği maçta zorlu deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1’lik skorla berabere kalan Fenerbahçe’de dış sahalardaki kayıplar devam ediyor.

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Ligde geride kalan 23 haftada 37 puan toplayan sarı lacivertliler, kaybettiği 32 puanın 20’sini deplasmanlarda yaşadı. Taraftarının önünde, kendi evinde oynadığı 11 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 21 puan toplamayı başaran sarı lacivertli takım, buna karşın bu performansını dış sahadaki müsabakalarda sürdüremedi.

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Kanarya, rakiplerine konuk olduğu 12 karşılaşmada 4’er galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 16 puan aldı. Fenerbahçe, son deplasman galibiyetini 29 Kasım 2021’de 2-1’lik skorla ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı derbi mücadelesinde almıştı.

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Süper Lig

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