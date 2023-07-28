Fenerbahçe,Cengiz Ünder transferini bitiriyor! İşte maliyeti...

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Marsilya forması giyen milli oyuncunun durumu Fransız basınında yakından takip edilirken iddialara göre sarı lacivertliler oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Fransız ekibi kapıyı 15-16 milyon Euro’dan açarken Fenerbahçe yapılan sıkı pazarlıkların ardından 8 milyon Euro bonservis artı 4 milyon Euro da bonuslar karşılığında Marsilya ile el sıkıştı.

BONSERVİSİNE 27.4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ligue 1 ekibinin Watford’dan milli futbolcu ile aynı bölgede oynayan İsmaila Sarr’ı transfer etmesinin de Cengiz Ünder’e vize çıkmasında önemli rol oynadığı öne sürüldü. 26 ya şındaki futbolcuya ise yıllık 3.5 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

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Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol, 6 asistle 11 gole katkı verdi.

2017’de Başakşehir’den Roma’ya giden ve sonrasında Leicester City ile Marsilya’da forma giyen Cengiz, 6 yıllık Avrupa deneyiminin ardından Süper Lig’e Fenerbahçe forması ile dönmüş olacak.

Altınordu’dan Başakşehir’e 4.8 milyon Euro’ya Roma’ya 14 milyon 250 bin Euro’ya giden, Marsilya’nın da 8.4 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Cengiz için şu ana kadar ödenen bonsevis miktarı da toplam 27 milyon 450 bin Euro oldu.

DOMINGUEZ YILLIK 3 MİLYON EUROYU KABUL ETTİ

Sarı lacivertliler artık Cengiz Ünder transferini resmiyete dökmeyi beklerken bir iddia da İtalya’dan geldi. Corriere dello Sport gazetesi Fenerbahçe’nin Nicolas Dominguez için Bologna’ya 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 teklif ettiğine yazdı. Çizme ekibinin ise 20 milyon Euro bonservis talebini 12 milyon Euro’ya düşürdüğü ve sonraki satıştan yüzde 30 istediği ifade edildi.

Arjantinli orta sahanın yıllık 3 milyon Euro maaş karşılığında Kanarya’ya evet dediğinin altı çizilirken kulübü Bologna ile pazarlıklar sürüyor.

Geçen sezon 31’i Serie A’da 3 İtalya Kupası’nda olmak üzere 34 resmi maça çıkan Dominguez 3 gol atarken 2 de asist katkısında bulundu.

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