Galatasaray'da Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye Szymanski ve Zaha cevabı! Transferlerde son durum: Icardi, Rashica, Fred, Uğurcan, Günay...

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Galatasaray, forma kol sponsorluğu kapsamında GKN Kargo ile anlaştı. Sarı-kırmızılıların, 2023-2024 sezonunda yurt içi, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarında forma sol kol sponsoru GKN Kargo olacak. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni RAMS Park’ta düzenlendi. Törene Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek katıldı.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUKLARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Toplantıda konuşan Gökhan Akyürek anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Türkiye’nin güzide kulübü Galatasaray’a sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bir şampiyonluğun ardından yeni sezonda Galatasaray’ın yanında olmak bizim için çok değerli. Bu sponsorluk bizim için bir imzadan daha ötesini ifade ediyor. Bizler de Galatasaray’ın hem Avrupa’da hem de Türkiye’de şampiyonlukları için maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

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ERDEN TİMUR: SPONSORLUKLAR ÇOK ÖNEMLİ

Sponsorluk için GKN Kargo’ya teşekkür eden Erden Timur, "Başarılı bir sezon geçirdik, şampiyon olduk. Bu seneki amacımız bunu daha da ileriye taşımak. O yüzden de güçlü işbirlikleri bizim için önemli. Hedefimiz hem güçlü hem sürdürülebilir işbirlikleri. Bu anlamda GKN Kargo gibi sektöründe çok önemli bir isim olan markayla Galatasaray'ımızın böyle bir işbirliğine gitmesi bizim açımızdan da çok memnun edici. Böyle sponsorlukların daha çok devam etmesi lazım. Çünkü Türkiye’de spor tutkusu çok fazla. Gelir olarak ise gerideyiz. Bunu bu tip işbirlikleriyle sürekli geliştirmemiz lazım. Futbol ekonomisi bu işin sürdürülebilirliğini belirleyen şey. GKN ailesine, tüm çalışanlarına, paydaşlarına, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Daha birlikte yapacağımız çok şey var. İnşallah güzel ve uzun yıllar sürecek bir birliktelik olur. Gökhan Bey, farklı transferlerde başka katkılarının da olmasını istediğini bana söyledi. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Erden Timur, soru - cevap bölümünde şu açıklamaları yaptı:

"GALATASARAY'A BÜYÜK ZARAR VERİYORUZ"

Her şey teyit edilmeden ortaya atılan tweetler, yapılan haberler işimizi zorlaştırıyor. Menajerler burayı takip ediyor. Yavaş yavaş yeni kargolar gelebilir ama İngiltere'den değil. Galatasaray taraftarı sürekli haber almak istiyor ben anlıyorum ama ortak bir şekilde Galatasaray'a büyük zarar veriyoruz. Bu yüzden transferler uzuyor.

SELEHATTİN BAKİ'YE ZAHA VE SZYMANSKI CEVABI

Selahattin Baki'nin açıklaması doğru bir açıklama değil. ZAHA transferinden sonra şöyle ya da böyle bir şey demedik. Zaha ile ilgili sakat haberleri çıktı. Oyuncunun adale sakatlığını herkes biliyor. Bu gerginliğin beslenmesini doğru bulmuyoruz. Sebastian Szymanski Florya'ya gelmedi. Bu transferde biz bu rakamın üzerine çıkamayacağımızı söyledik. Bunun yazılı hali var zaten isterseler bunu da sunarız. Her hangi bir şekilde Florya'ya geldi falan doğru şeyler değil. Oyuncu karar verme sürecindeyken hocalarla görüşür. Zaha'daki olanları anlatmak istemiyorum. Zaniolo olayında yalan yanlış şeyler söylendi doğru değil. Yoksa bu tarafta çok daha farklı şeyler var. Herkesi daha iyi bir lig başlangıcı için itidalle olmaya davet ediyoruz.

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ICARDI NE ZAMAN GELECEK?

"Önümüzdeki günlerde belli olacak. Eşinin uçuş durumuyla alakalı durum var. Ama yakındır."

RASHICA AÇIKLAMASI

Milot Rashica'nın kulübüyle görüşüyoruz. Doğru rakamlar olmadan yapmak mantıklı değil. Rashica da bizi istediği için bugün yarın anlaşacağız.

GÜNAY İÇİN ANLAŞTIK

Günay Güvenç'in transferi için anlaştık. Rakamlar zaten açıklanmıştı. Deprem nedeniyle ekstra bir ödeme yapacağız. Kendi tarafımızdan. Bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla ilgili anlaşmayı bekliyoruz.

UĞURCAN'A TEKLİF YAPILDI MI?

Muslera, Galatasaray'ın önemli efsanelerinden birisi. Yıllarca bu kulübe hizmet etmiş çok değerli bir Galatasaraylı. Süreç içerisinde neler gelişir bilemeyiz. Uğurcan'la ilgili herhangi bir girişimimiz olmadı.

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