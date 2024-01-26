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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncünün transferini bitirdi İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 23:04

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için İspanyol deviyle anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de de resmi imzayı attırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu milli stoperin kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı.

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a gelecektir." ifadelerini kullanıldı.

Çağlar Söyüncü'nün menajeriyle birlikte bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü

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#Transfer#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü

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