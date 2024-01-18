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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için geri sayıma geçti! Resmi açıklama bekleniyor...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Çağlar Söyüncü
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için geri sayıma geçti Resmi açıklama bekleniyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 10:46

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Milan'dan Rade Kruinc'i kadrosuna katan sarı - lacivertlilerin gündemine Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü gelmişti. Başarılı futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, transferin tamamlanması için geri sayıma geçti. İşte detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında konuk ettiği Adanaspor'u 6-0'la eleyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de de liderliğini sürdürüyor. Tüm kulvarlarda yoluna devam eden sarı - lacivertliler, ara transfer döneminde de çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor.

BONUCCI VE KRUNIC GELMİŞTİ

Kadrosuna ilk olarak Union Berlin'den Leonardo Bonucci'yi katan Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'e de imza attırarak devre arası transfer sezonuna dikkat çeken bir giriş yapmıştı.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için geri sayıma geçti Resmi açıklama bekleniyor...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAMLESİ

Sarı - lacivertliler, Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için görüşmelere başlamıştı. Deneyimli oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, İspanyol devine de kiralama teklifini sunmuştu.

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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için geri sayıma geçti Resmi açıklama bekleniyor...

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Sports Digitale'in haberine göre Fenerbahçe'nin yöneticisi Selahattin Baki, bu gece İstanbul'a dönecek. Haberin devamında Atletico'ya resmi teklifin yapıldığı ve cevap beklendiği kaydedildi.

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Çağlar Söyüncü'nün de Fenerbahçe'ye imza atmak istemesinin sarı - lacivertlilerin elini kolaylaştırdığı ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Atletico Madrid'e sezon başında bedelsiz olarak transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, La Liga ekibiyle 9 resmi maçta forma giydi ve 213 dakika süre aldı.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Çağlar Söyüncü

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