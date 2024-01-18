Derbide Fatih Terim'den Galatasaray dönemini hatırlatan hamle! Samet Akaydin forvet oldu, tur penaltılarla geldi

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Yunanistan Kupası son 16 turunda Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. 1-1'in rövanşında Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlandı.

Penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük kuran Panathinaikos, ezeli rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Penaltılar esnasında büyük heyecan yaşayan Fatih Terim, maçın ardından saha içinde her iki takım oyuncularını tebrik etti. Tecrübeli hocanın kendi oyuncularıyla da tek tek iletişimi kurarken üst turun sevincini yaşadı.



5 MAÇTA YENİLGİ YOK



Fatih Terim, Panathinaikos'un başındaki ilk 5 maçında yenilgi almadı.

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SAMET AKAYDİN FORVETE!



Teknik direktör Fatih Terim'den Olympiakos'a karşı mecburi bir hamle geldi. Maçın 106. dakikasında sakatlık yaşayan Andraz Sporar oyuna devam edemedi. Hücum bölgesinde eksik oyuncularla maça çıkan Panathinaikos'ta Terim, Fenerbahçe'den transfer edilen Samet Akaydin'i ilk kez oyuna aldı. Sporar'ın oyuna devam edememesinden dolayı zorunlu oyuncu değişikliğine giden Fatih Terim Samet Akaydin'i ileri uçta görevlendirdi. Tecrübeli savunmacı Samet Akaydin, Panathinaikos ile çıktığı ilk maçta forvet oynamış oldu.

DONK HAMLESİNİ HATIRLATTI

Fatih Terim'in Olympiakos'a karşı yaptığı Samet Akaydin hamlesi, 2018/19 sezonunu hatırlattı. O dönem Galatasaray'ın başında olan Terim, Antalyaspor deplasmanının son dakikalarında Ryan Donk'u ileri uca göndermişti. Terim'in forvette görevlendirdiği Ryan Donk, 87. dakikada takımını Antalyaspor deplasmanında 1-0 öne geçirmişti.

Maçın ardından Fatih Terim ve ekibi...

FATİH TERİM'DEN TRANSFER SÖZLERİ

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Terim maç sonu açıklamasında, transferle ilgili yöneltilen soruya, "Bakasetas iyi ve önemli bir oyuncu. Umarım sonuca ulaşırız. İmza olmadan bu konuda yorum yapmak çok iyi olmayabilir. Başkanımıza yaptığı hamleler için teşekkür ediyorum" cevabını verdi.