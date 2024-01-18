×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş için öyle bir benzetme yaptı ki...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Bonucci#Mert Hakan Yandaş
Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş için öyle bir benzetme yaptı ki...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 08:58

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncularından Mert Hakan Yandaş, uzun süren sessizliğini kupa maçında bozdu. Takımdan ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Mert Hakan'ın maç sonu yaptığı paylaşıma Leonardo Bonucci'den ilginç bir cevap geldi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de uzun bir aradan sonra Adanaspor karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, 81. dakikada takımının 6. golünü attı.

TAKIMDAN AYRILACAK İDDİALARI...

Son dönemde takımdan ayrılacağı iddia edilen, Ankaragücü başta olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ın üzgün görüntüsü dikkat çekiyordu. Kadıköy'deki Konyaspor maçında takım kutlamasından uzakta kalan, Edin Dzeko'nun fark etmesiyle gruba katılan Mert Hakan, uzun süren sessizliğini kupa maçıyla bozdu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Adanaspor maçında Lincoln Henriqueden müthiş geri dönüş Batshuayi 4 golle yıldızlaştıFenerbahçe - Adanaspor maçında Lincoln Henrique'den müthiş geri dönüş! Batshuayi 4 golle yıldızlaştıHaberi Görüntüle

BONUCCI OYLE BİR BENZETME YAPTI Kİ...

Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, bu paylaşıma birçok yorum geldi.  Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci de yorum bırakan isimlerden biriydi.

Bonucci, Mert Hakan Yandaş'ın gönderisine, "Bravo Xavi!" şeklinde yorum yaptı. Bu gönderi çok sayıda beğeni aldı.

Haberin Devamı

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Bartuğ Elmaz ve İsmail Yüksek gibi isimler de Mert Hakan'ın gönderisine yorum yaptı.

Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş için öyle bir benzetme yaptı ki...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Bonucci#Mert Hakan Yandaş

BAKMADAN GEÇME!