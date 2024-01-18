Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş için öyle bir benzetme yaptı ki...

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Fenerbahçe'de uzun bir aradan sonra Adanaspor karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, 81. dakikada takımının 6. golünü attı.

TAKIMDAN AYRILACAK İDDİALARI...



Son dönemde takımdan ayrılacağı iddia edilen, Ankaragücü başta olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ın üzgün görüntüsü dikkat çekiyordu. Kadıköy'deki Konyaspor maçında takım kutlamasından uzakta kalan, Edin Dzeko'nun fark etmesiyle gruba katılan Mert Hakan, uzun süren sessizliğini kupa maçıyla bozdu.

BONUCCI OYLE BİR BENZETME YAPTI Kİ...

Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, bu paylaşıma birçok yorum geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci de yorum bırakan isimlerden biriydi.

Bonucci, Mert Hakan Yandaş'ın gönderisine, "Bravo Xavi!" şeklinde yorum yaptı. Bu gönderi çok sayıda beğeni aldı.

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Öte yandan İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Bartuğ Elmaz ve İsmail Yüksek gibi isimler de Mert Hakan'ın gönderisine yorum yaptı.