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Fenerbahçe borca girmeden köklü bir değişim yaptı! 59 milyon Euro gelir, 54 milyon Euro harcama...

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#Transfer#Fenerbahçe#Futbol
Fenerbahçe borca girmeden köklü bir değişim yaptı 59 milyon Euro gelir, 54 milyon Euro harcama...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 07:00

9 yıllık şampiyonluk özlemini gidermek isteyen sarı lacivertliler sattığından az harcayarak hedefe ulaşmakta kararlı. Geçen sezon takımda yer alan 8 ismin ayrılığı ile de bonuslar hariç yaklaşık 59 milyon Euro gelir elde eden Fenerbahçe bu yıl 54 milyon Euro harcayarak camiayı ve taraftarları heyecanlandıran yıldızlarla dolu bir kadro kurdu.

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Bu transfer döneminde gerek alırken gerek satarken uyguladığı ‘kazan kazan’ stratejisiyle alkış alan Fenerbahçe yönetimi, kulübü borca sokmadan taraftarlar tarafından beğenilen, büyük ölçüde yenilenmiş kadro kurmayı başardı.

GEÇEN YILDAN 14 OYUNCU KALDI

Geçtiğimiz yıldan ilk 11 oynamaya aday futbolcu olarak takımda sadece Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Joshua King, Michy Basthuayi ve İrfan Can Eğribayat kaldı.

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Fenerbahçe borca girmeden köklü bir değişim yaptı 59 milyon Euro gelir, 54 milyon Euro harcama...

BU SEZON 13 YENi iSiM TAKIMA KATILDI 

Kadroya tüm futbol otoritelerinin olumlu not verdiği Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Dominik Livakovic, Aexander Djiku, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Umut Nayir alınırken geleceğe yatırım çerçevesinde de Bartuğ Elmaz ve Omar Fayed transferleri yapılarak kadroya tam 13 yeni isim dahil edilmiş oldu.

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SATTIĞINDAN AZ HARCADI

BU transferlere yaklaşık 55 milyon Euro civarında bir harcama yapan Fenerbahçe yönetimi, (tüm bonuslar hariç) Arda Güler’i 20 milyon Euro, Berisha’yı 4.5 milyon Euro, Bruma’yı 6.5 milyon Euro, Attila Szalai’yi 12.3 milyon Euro, Rossi’yi 5.1 milyon Euro, Arao’yu 2.5 milyon Euro, Gustavo’yu 1.2 milyon Euro, Altay Bayındır’ı 7 milyon Euro’ya çeşitli Avrupa kulüplerine satarak 59 milyon Euro gelir elde etti. Bu arada Samatta’nın da PAOK’a gitmesiyle birlikte yılda 2 milyon 750 bin Euro maaş yükünden kurtulan Fenerbahçe, Ezgjan Alioski ve Enner Valencia ile de yollarını ayırdı. Böylece takımdan giden oyuncuların sayısı 11 oldu.

F.BAHÇE’NiN BU YAZ YAPTIĞI TRANSFERLER

Oyuncu Bonservis

1.Cengiz Ünder 15 milyon Euro
2. Sebastian Szymanski 9.75 milyon Euro
3 Fred 9.74 milyon Euro
4. Rodrigo Becao 8.31 milyon Euro
5.Dominik Livakoviç 6,65 milyon Euro
6. Mert Müldür 2.8 milyon Euro
7. Bartuğ Elmaz 1.4milyon Euro
8. Ryan Kent Bedelsiz
9. Alexander Djiku Bedelsiz
10. Dusan Tadic Bedelsiz
11. Edin Dzeko Bedelsiz
12. Umut Nayir Bedelsiz
13. İrfan Can Eğribayat* 1.2milyon Euro

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F.BAHÇE’DEN BU SEZON AYRILAN FUTBOLCULAR

Oyuncu Bonservis

Arda Güler 20 milyon Euro
Attila Szalai 12.3 milyon Euro
Altay Bayındır 7milyon Euro
Bruma 6.5 milyon Euro
Diego Rossi 5.12 milyon Euro
Mergim Berisha 4.5 milyon Euro
Wililan Arao 2.5 milyon Euro
Gustavo Henrique 1.2 milyon Euro

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#Transfer#Fenerbahçe#Futbol

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