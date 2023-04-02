Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi İbrahim Toraman'dan özel açıklamalar! Maçın kilit adamı, Jesus'un savunma tercihi, Arda Güler, Aboubakar, Valencia...

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Spor Toto Süper Lig'in 27’inci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekibin eski kaptanlarından olan, 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan İbrahim Toraman, pazar günü oynanacak kritik mücadele öncesi Spor Arena’ya özel bir röportaj verdi. Toraman, iki ekibin performansını değerlendirirken, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de düşüncelerini dile getirdi.



“BEŞİKTAŞ’IN İYİ BİR KADROSU VAR AMA SON MAÇLARDA GÜÇLÜ BİR OYUNU YOKTU”



SORU: Daha önce Beşiktaş’la iki şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, “şampiyonluk” parolasıyla ekim ayında Valerien Ismael’in yerine takımın başına geçmişti. Tecrübeli teknik adamın şimdiye kadar olan yönetimiyle ilgili neler söylemek istersiniz?



Valerien Ismael’den sonra kan değişimi lazımdı ve yönetim Şenol Güneş’le anlaştı. Şenol Güneş’ten beklenti takımı tekrar ayağa kaldırmasıydı. Beşiktaş’ı şampiyonluk potasına sokup hedefine ulaştırması isteniyordu. İyi bir kadro var elinde. Şenol Güneş geldiği zaman oyun ve sonuç olarak istediği başlangıcı yapamadı. Bunun eksikliğini yaşadı. Beşiktaş’ın üst üste puan kaybettiği maçlar oldu. Bu sırada rakipleri üst üste maç kazandığı için aradaki fark açılmış oldu. Buradaki en kritik nokta bu diyebiliriz yani. Üst üste puan kaybetmeleri, rakiplerinin seri yakalaması Beşiktaş’ı geride bıraktı diyebiliriz. Şenol Güneş geldiği andan itibaren baktığımız zaman son haftalara kadar oyun olarak bazı maçları kazandılar ama son maçlara kadar Beşiktaş’ın güçlü bir oyunu yoktu.

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“CENK VE ABOUBAKAR’IN FORMDA OLMASI DERBİNİN SONUCUNU ETKİLER”



SORU: Şenol Güneş’le birlikte çıkışa geçen Cenk Tosun, 24 maçta 10 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Kamerunlu golcü Aboubakar’da ligdeki son 3 maçı boş geçmedi. Dev derbide Cenk Tosun-Aboubakar ikilisinden beklentiniz nelerdir?



Cenk Tosun, Valerien Ismael zamanında istenileni pek veremiyordu. Hocasıyla arasında bir iletişim sıkıntısı var gibiydi. Şenol Güneş, Cenk’e güveniyor. Cenk, oynadığı zamanlar bunun karşılığını verebiliyor. Cenk Tosun ve Aboubakar, baktığınız zaman gol yollarında ikisi de etkili oyuncu. İkisinin de güçlü yanları çok fazla. Eğer o gün formda olurlarsa direk derbinin sonucunu etkileyecek iki oyuncu diyebiliriz. Cenk, artık tecrübeli bir oyuncu. Belli bir yaşa ve seviyeye geldi. Milli takımda forma giymesi ve görev alması ona motivasyon açısından iyi gelmiştir. Yanında Aboubakar gibi çok yetenekli hem oynayan hem de oynatan bir oyuncuyla oynuyor. İkisinin bir arada oynaması ve Cenk’in motivasyonunun yukarılara çıkması bu derbiye etki edecek diye düşünüyorum.



“ROMAIN SAISS’İN TECRÜBESİ, BEŞİKTAŞ’A DERBİDE AVANTAJ SAĞLAR”



SORU: Siyah beyazlı ekibin son 3 maçında defansta Tayyip Talha- Colley ikilisi görev aldı. Özellikle Brezilya maçında 90 dakika sahada kalan ve performansıyla beğeni toplayan Romain Saïss, dev derbide düşünülebilir mi? Beşiktaş’ın derbideki stoper tandemi sizce nasıl olmalı?



Tayyip Talha-Colley ikilisiyle son 3 maçta kazanan bir Beşiktaş var. Genel olarak baktığımızda ben Romain Saïss’i beğenen birisiyim. Saïss’i, tecrübeli, özellik olarak büyük takımlarda oynayabilecek, fayda sağlayabilecek bir oyuncu olarak gözlemliyorum. Saïss, iyi günündeyse ve sakatlığı yoksa forma şansı verilebilir. Derbi maçında, böyle bir atmosferde bir tecrübeli oyuncunun orada olması avantaj sağlar düşünüyorum.

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“GHEZZAL’IN ONUR’LA BERABER ÇOK TEHLİKE YARATACAĞINA İNANIYORUM”



SORU: Beşiktaş, İstanbulspor maçında Rachid Ghezzal’ın dönüşüyle sağ kanadı oldukça etkili kullandı ve Aboubakar, Cenk, Ghezzal iş birliğinde rakip kalede büyük tehlikeler yarattı. Fenerbahçe’de Lincoln ve Oostervolde’nin olmayışı, Ferdi’nin tekrardan sol kanada geçmesine neden oldu. Ferdi’nin varlığı Ghezzal’ın etkinliğinde nasıl bir değişikliğe yol açar? Ferdi- Valencia ve Onur- Ghezzal mücadelesinde hangi ikili daha belirleyici olur?



Türkiye Ligi’nde yerli oyunculara baktığımız zaman Ferdi, en iyi ve kaliteli oyunculardan birisi. İyi özellikleri var. Gününde olduğu zaman ve sakatlığını tam olarak atlatmışsa Ghezzal’ın yavaş yavaş formuna kavuştuğunu görüyoruz. Beşiktaş açısından çok etkili bir oyuncu. Belki kenarda oynuyor gibi ama Ghezzal takımın 10 numarası gibi. Oyun kurması, topun ona gittiği zaman ayağında kalması ve takımın yerleşmesi... Top Ghezzal’ın ayağına geldiği zaman takım bir plana bürünüyor. Onur’u da beğeniyorum ve katkı sağlayacağını düşünüyorum. Valencia, Fenerbahçe için çok etkili bir oyuncu. Kendi sahalarında kazanmak için oynayacaklar. Onların biraz daha atak ve istekli olacağını düşünüyorum ama Ghezzal’ın Onur’la beraber çok tehlike yaratacağına inanıyorum.



“ABOUBAKAR, BİRE BİRDE VE KALEYİ UZAKTAN GÖRDÜĞÜNDE SON DERECE TEHLİKELİ”



SORU: Eski bir savunma oyuncusu olarak Aboubakar, Cenk, Ghezzal üçlüsünü mü; Pedro, Valencia, Arda Güler üçlüsünü mü daha tehlikeli görüyorsunuz? Hangi gruba karşı oynamayı daha az tercih ederdiniz?



Ben Aboubakar’ı her zaman daha çok beğeniyorum. Bir santrafor olarak son derece yaratıcı bir oyuncu. Bire birde ve kaleyi uzaktan gördüğü anlarda son derece etkili. Cenk, uzun mesafelerde çok iyi değil ama kısa mesafede ve ceza sahasının içerisinde topla buluştuğunda son derece tehlikeli bir oyuncu. Vuruşları çok iyi olan bir oyuncu. O yüzden Aboubakar-Cenk-Ghezzal üçlüsünün daha etkili olduğunu düşünüyorum.

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"FENERBAHÇE'NİN DEFANSİF ZAAFLARI VAR! JESUS YİNE 3'LÜ SAVUNMA ÇIKABİLİR"



SORU: Jesus, güçlü denebilecek rakiplere karşı 3’lü savunmayı tercih ediyor. Fenerbahçe, 3’lü stoper hattıyla çıktığı Başakşehir, Ankaragücü ve son Sevilla maçını kazansa da tüm kulvarlarda aldığı 5 mağlubiyetin 4’ü, 3’lü savunmayla geldi. Jesus, kaleyi daha güvende tutmaya yönelik bu dizilişe başvururken kendi hücum organizasyonlarının aksamasına da önleyemiyor. Fenerbahçe’nin derbiye 3 stoperle başlaması bir fayda sağlar mı, özellikle Aboubakar’ın etkinliğini azaltmaya yönelik ne gibi katkıları olur? Bir savunmacı gözünden artıları ve eksilerini sıralayabilir misiniz?



Orta sahada daha kalabalık olmak için 3’lü savunmayı deneyebilirler. Taktiksel olarak oyuncular bunu sahaya iyi yansıttığı zaman artıları vardır. Fenerbahçe’nin iyi oyuncuları var ama defansif olarak zaafları var açıkçası. Sezon başına baktığınız zaman Fenerbahçe’nin en etkili alanı orta saha gibiydi. Bir kompakt halinde oynuyorlardı. Orta sahanın gücü, enerjisi, defansa yardımıyla beraber 3’lü bir takım savunması yapan bir takım var gibi görünüyordu. Şu an bundan biraz uzaklaştılar gibi. Oyuncuların form grafiği, iniş ve çıkışları buna neden olduğunu söyleyebiliriz. Jorge Jesus, tecrübeli bir teknik adam olduğu için bunun kararını rakip takımın planlarına göre verecektir. İlk yarıda Beşiktaş’ın sahasındaki maça baktığımız zaman 3’lü sistemle oynamıştı.

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“VALENCİA, BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI GOL ATMASA BİLE ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU”



SORU: 21 lig maçında 25 kez gol sevinci yaşayan Enner Valencia, derbilerde suskun kalıyor. Şimdiye kadar olan derbilerde gol atamayan Ekvadorlu yıldız, bu maçta sizce bir sürprize imza atar mı?



Enner Valencia, çok kaliteli ve özverili bir oyuncu. Fenerbahçe için bence çok şey ifade ediyor. Büyük takımlara karşı gol atamamış olabilir ama gol yollarında etkili. Valencia’nın, birazda yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onun yükünü biraz daha hafifletecek ve üzerindeki baskıyı alacak yardımcı oyunculara ihtiyacı var. Yanında bu tarz oyuncu olduğu zaman daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Kendi sahasında oynayacak. Eğer sakatlığında bir sorun çıkmazsa, kazanması gereken maçta ondan bir sürprize imza atması bekleniyor.



“ARDA GÜLER, DERBİYİ KALDIRABİLECEK DÜZEYDE. ONUN SAHADA OLMASI TRİBÜNLERE YANSIR”



SORU: Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden olan Alex de Souza ile yıllarca karşılıklı oynadınız. Alex’in veliahtı olarak gösterilen Arda Güler’in potansiyeliyle ilgili ne söylemek istersiniz? Arda, ayrıca Sevilla maçlarındaki özgüveniyle dikkat çekmişti.



Alex, gerçekten kaliteli ve farklı bir oyuncuydu. Onunla rakip olduğumuz zaman iyi bir karşılaşma oluyordu. Arda Güler, şu an hem Türk futbolu hem de Fenerbahçe için çok değerli ve geleceği olan bir oyuncu. Umarım istediği seviyeye gelebilir. Arda’nın büyük yetenekleri var. Bunu görev aldığı süre boyunca görebiliyoruz. Arda’yı tam değerlendirmek ve ondaki gelişimi görmek için sürekli oynaması lazım. Arda, saha içinde ne kadar süre alırsa alsın ofansif olarak çok etkili bir oyuncu. Bunu da her zaman gösteriyor. Derbideki kadroda yer alırsa sırıtacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacak. Enerjiye ve bütünleşmeye ihtiyaçları var. Arda’nın da sahada olmasının tribünlere yansıyacağını düşünüyorum. Arda’nın, derbiyi psikolojik ve baskı olarak kaldırabilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. Önemli olan onun hazır olması. Hazır olup görev aldığı zaman başarılı olacağına inanıyorum.



“FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇLARINDA MÜNAKAŞA VE KAOS ORTAMI OLUYOR”



SORU: Fenerbahçe- Beşiktaş derbileri bol aksiyonlu, bol gollü ve büyük hikayeleri olan maçlar olur genelde. Fenerbahçe -Galatasaray derbileri daha çok beklenti ve heyecan yaratmasına karşın, oyun konusunda daha tatmin edici müsabakalar Fenerbahçe- Beşiktaş arasında oluyor. Eski bir oyuncu ve futbol adamı olarak bunu nasıl açıklarsınız?



Fenerbahçe-Galatasaray maçları genelde çok gergin geçiyor. Futbol değil de daha çok münakaşa ve kaos ortamı oluyor diyebiliriz. Beşiktaş genelde açık oynayan, hem kendi sahasında hem de deplasmanlarda futbol oynamaya çalışan ve kazanmaya giden bir takım. Bunun pozitif yansıdığını düşünüyorum. Bu maç da onlardan biri olacak. İki takım da kazanmak için oynayacak. Tatmin edici bir müsabaka bekliyorum. İki takımında kaliteli oyuncuları var. Şu anki puan durumuna baktığımız zaman iki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. Beraberlik iki takımın da işine gelmeyecek. O yüzden açık bir futbol ve zevkli bir müsabaka olacağını düşünüyorum.

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“KADIKÖY, BÜTÜN BÜYÜK TAKIMLAR İÇİN ZOR BİR DEPLASMANDIR. ORADAKİ ATMOSFERİ HİSSEDEBİLİYORSUNUZ”



SORU: Beşiktaş, Kadıköy’deki son 2 maçta 4 puan almayı başardı. Galatasaray’da Kadıköy’deki son maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmişti. Kadıköy, sizce büyük takımların artık korkulu rüyası olmaktan çıktı mı? Kadıköy’deki atmosferin maç üzerindeki etkisinden bahseder misiniz? Ayrıca genel performansa bakacak olursak hangi takım kazanmaya daha yakın?



Fenerbahçe taraftarının Kadıköy’deki desteği, takımına coşkusu ve enerjisi son derece müthiş. Büyük bir güç kattığını düşünüyorum. Deplasmana giden bütün büyük takım oyuncuları için zor bir deplasmandır. Bu atmosferi hissedebiliyorsunuz ama taraftar da bir yere kadar. Saha içindeki oyuncuların mücadelesi ve isteği sonucu belirliyor. Kendi evindeki son derbilerde puan kaybetmesi oraya giden takımlara “bunu başardık, tekrar yapabiliriz” gibi daha özgüven gelecektir. Zor bir ortam. Sahadaki futbol karar veriyor. Fenerbahçe, kendi sahasında ve taraftarının önünde olmanın verdiği avantajı kullanmaya çalışacaktır. Karşılarında tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu bir Beşiktaş var. Hangi takım kaybederse özellikle motivasyon ve puan durumu açısından çok büyük yara alacaktır. Fenerbahçe’nin şu durumda çok daha kazanmaya ihtiyacı var. Beraberlik bile işine gelmeyecek. Galatasaray-Adana Demirspor maçı da önemli. Galatasaray kazandığı taktirde Fenerbahçe’nin kazanmaktan başka bir çaresi kalmayacak.

SORU: Bu derbiyle ilgili unutamadığınız bir anı var mı?

“ÜÇ BÜYÜKLER İYİ KADRO KURDU AMA GALATASARAY’IN DAHA İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

SORU: Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Takımların sergiledikleri performansa baktığınızda favori takımınız hangisi?