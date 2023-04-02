Canlı Anlatım: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi

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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Beşiktaş: 0

Goller

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Arao, Ferdi, Arda Güler, Joao Pedro, Enner Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Tayyip Talha, Omar Colley, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Salih, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao De Deus: Haberi görüntüle

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar günü saat 20:30’da başladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maç beIN Sports 1 ekranlarından da canlı olarak takip edilebiliyor.

357. RANDEVU

Ezeli rekabette iki takım Türk futbol tarihinde 357. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133 kez kazanırken, Beşiktaş da 126 kez galibiyet sevinci yaşadı. 97 müsabaka ise berabere tamamlandı. İki ekip, 1959’dan beri ligde ise 133 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Fenerbahçe üstünlüğünü koruyarak 47 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar ise 41 kez galip geldi. 45 maçta da kazanan çıkmadı. Bu yıl da sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan mücadele 0-0’lık sonuçla tamamlanmıştı.

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BERABERLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR



Beşiktaş ile oynadığı son 4 lig maçında sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kadıköy’de oynadığı maçta da tabelaya 2-2’lik beraberlik yansıdı. Ev sahibinin gollerini Mergim Berisha ve Mesut Özil atarken, siyah-beyazlılar Josef de Souza ile yanıt verdi.

FENERBAHÇE İÇ SAHADA 28 PUAN TOPLADI



Bu sezon evinde oynadığı 12 Süper Lig maçının 9’unu kazanan Fenerbahçe, 2 kez rakiplerine boyun eğdi. Sahasında 28 puan toplayan sarı-lacivertliler rakip filelere 35 gol atmayı başarırken, kalesinde 15 gol gördü. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı 6 maçta da mağlup olmazken, 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası’nda da İstanbulspor’u 3-1, Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR



Fenerbahçe bu sezon hücum yönünden verimlilikle dikkat çekiyor. Ligde 24 müsabakada rakip filelere 61 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla göz doldurdu. Süper Lig’de bu sezon gol krallığı listesinde 25 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 16’sını Kadıköy’de kaydetti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle son haftalarda formasından uzak kalan Michy Batshuayi ligde 10 golü bulunuyor. Joshua King 4, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3’er golle takıma katkı sağladı.

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FENERBAHÇE'DE 8 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Fenerbahçe’de 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmeleri durumunda 28. haftada deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM KART SINIRINDA!

Beşiktaş'taAmir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Amir ve Cenk, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Süper Lig’de oynanacak Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.

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HALİL UMUT MELER 'MANUEL' ATANDI

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin Halil Umut Meler yönetiyor. MHK, derbi triosunun manuel atama ile belirlendiğini açıklamıştı.

Süper Lig’de bundan önce oynanan son 4 derbi mücadelesini de Halil Umut Meler yönetmişti. Meler bugüne dek Fenerbahçe’nin 7, Beşiktaş’ın 5 derbi maçında düdük çaldı. Sarı lacivertliler bu karşılaşmalarda 1’er galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi aldı. Beşiktaş ise 1 galibiyet ve 2’şer beraberlik ile yenilgi yaşadı.

Derbinin 'manuel' seçilen hakemi Halil Umut Meler, bu sezon önemli maçların aranan ismi oldu. Halil Umut Meler bu sezon Beşiktaş - Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş, Trabznspor - Fenerbahçe, Fenerbahçe - Galatasaray ve Galatasaray - Trabzonspor maçlarını yönetti.

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Halil Umut Meler bu sezon Süper Lig’de atandığı 13 maçın 10’unda hakem, 2’sinde VAR, 1’inde AVAR olarak görev yaptı. Meler, 1. Lig’de de 1 karşılaşmada VAR görevini üstlendi.

DERBİNİN VAR HAKEMİ ALPER ULUSOY

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Alper Ulusoy, VAR hakemi olarak görev yapıyor. Ulusoy sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde de VAR'daydı. Halil Umut Meler'in yönettiği Galatasaray - Trabzonspor, Fenerbahçe - Galatasaray, Trabzonspor - Fenerbahçe ve Galatasaray - Beşiktaş maçlarının da VAR hakemi Alper Ulusoy'du.

UĞUR MELEKE'DEN DERBİ YORUMLARI

VALENCIA'NIN OYNAMASI FENERBAHÇE İÇİN HAYATİ

Enner Valencia, Süper Lig’de sezonun altın adamlarından. Olur da Fenerbahçe’yi şampiyon yapabilirse zaten sezonun oyuncusu da o seçilecektir muhtemelen.

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Bu yıl Fenerbahçe’nin en büyük sorunlarından biri özellikle kırılma maçlarında Valencia dışında golcü çıkmamasıydı.

5 santrforları var. Hepsi 30 ve üstü. Hepsi deneyimli, hepsi milli futbolcu. Ama büyük maçlarda Valencia yoksa Fenerbahçe’den golcü çıkmıyor. O yüzden Valencia’nın sahaya çıkması sarı-lacivertliler için hayati.

ABOU-CENK ADETA BİR YENİDEN GÖSTERİM

Aboubakar-Cenk’se bir yeniden gösterim adeta. Beşiktaş genelde sağdan Onur-Ghezzal organizasyonuyla deniyor, o ortalarda Cenk ikinci santrfor gibi ceza alanına giriyor.

Ve böylece Abou-Cenk içeride bir eşleşme sorunu yaratıyorlar. Cenk’i sol açıkta böyle etkili kullanması bir Şenol Güneş dokunuşu.

KADER ADAMLARI FERDİ VE MASUAKU

Bu akşam sahaya çıkacak iki takım için de sezonun iki perdeden oluştuğunu söyleyebiliriz rahatlıkla: Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si Dünya Kupası’na kadar kadrodaki 25 oyuncunun neredeyse 25’inden de faydalanan, iki cepheyi aynı anda oynarken göze çok daha hoş gelen bir takımdı.

Büyük bir iştahla önde basıyor, geride olsa bile skor kovalıyor, en büyük problemleri önde kurulan savunmanın arkada verdiği koşu mesafesi olarak öne çıkıyordu.

“Öne çıkan savunmanın arkada verdiği boşluk”un problem sayıldığı günler, bence Fenerbahçe’nin en iyi günleriydi. Ancak Jorge Jesus o stratejiyi Dünya Kupası sonrası sürdürmedi, ya da belki de sürdüremedi.

Fenerbahçe halen aldığı sonuçlarla ligin en iyilerinden. En büyük şampiyonluk adaylarından biri. Ancak Şubat-Mart dönemi futbolu, bence Ekim-Kasım oyununun gerisinde. Savunma eskisi kadar önde kurulmuyor.

Belki eskisi kadar arkada boşluk verilmiyor ama önde de eskisi kadar coşkulu bir pres yok. Dünya Kupası sonrası daha güvenli ama eğlencesi bir doz düşmüş bir Fenerbahçe izliyoruz artık.

Her maç rakiplerinden 2.3 km fazla koşuyor ve 75’ten sonra fark atıyor

Ancak Jorge Jesus’un Fenerbahçe’sinde hâlâ bir şeyler değişmedi: 117,4 km maç başına mesafe ile rakiplerinden yaklaşık 2,3 km fazla koşuyorlar.

Maçların sonunda daha diri kalıyorlar; bu da sarı lacivertlilere 75’ten sonra olağanüstü bir skor avantajı sağlıyor. Eğer bu sezon maçlar 75 dakika oynansaydı Fenerbahçe 42, Beşiktaş 39 gol atmış olacaklardı. Büyük bir fark oluşmayacaktı yani.

Ancak 75’ten sonra sarı lacivertlilerin ortaya koyduğu fark büyük: 19’a 6...

Özellikle son 15 dakikalarda canavarlaşan Valencia’nın sahaya çıkması Fenerbahçe için hayati...

Dışarıdan ve içeriden transferlerle yepyeni bir Beşiktaş ortaya çıktı

Beşiktaş’ın da bu sezonunu iki, hatta üç perdeye dahi ayırabiliriz rahatlıkla: Valerien İsmael’le yapılan konservatif sezon başlangıcı. Şenol Güneş’le yaşanan anlayış değişimi süreci. Ve son 3 maçta transferlerin tamamlanmasıyla bu anlayış değişiminin skorlara yansıdığı dönem.

Beşiktaş özellikle son 3 maçta ciddi bir kabuk değişimi yaşadı; yeniler Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar’ın hepsinin 11’e yerleşmesiyle yepyeni bir takım çıktı ortaya. Şenol Güneş’in içeriden transferleri Mert ve Cenk Tosun’u de eklerseniz sıfır kilometre bir Beşiktaş sürümü oldu bu. Siyah beyazlıların bu yeni versiyonunda bekler Onur ve Masuaku başroldeler. Masuaku’nun soldan yaptığı bindirmeler genelde yerden paslarla tamamlanıyor ve Demokratik Kongolu bekin Aboubakar’la arasında özel bir bağlantı kurulmuş gibi.

Kartal’ın ana hücum planı Onur ve Ghezzal olabilir

Sağ bek Onur’sa Ghezzal’in dönüşüyle daha fazla devreye girmiş görünüyor. Derbide de Beşiktaş’ın ana hücum planının Onur-Ghezzal olması beklenebilir rahatlıkla.

Masuaku soldan bindirdiğinde genelde yerden pasları severken, Onur-Ghezzal havadan, hatta çoğunlukla arka direğe ortayı tercih ediyorlar.

O da Beşiktaş’ın bir başka avantajını, santrfor orijinli sol açığı Cenk’i aktive ediyor. Sağdan gelen yüksek ortalarda Beşiktaşlılar ceza alanında bir değil, iki santrforla yer alıyorlar çoğunlukla. Ben bu derbide iki unsurun özellikle öne çıkacağını düşünüyorum: Ligin en presçi iki takımı da birbirlerini savunmadan çıkarken hataya zorlamaya çalışacaklar.

İkinci önemli unsur da beklerin üzerinden oynadıkları oyun. Ferdi-Samuel ve Onur-Masuaku’nun dördünün birden sahada olduğu bir maçın kaderinin bek bindirmeleri üzerinden çizilmesi sürpriz olmaz.

F.BAHÇE - iSTATiSTiK - BEŞiKTAŞ

117,4 km Kat edilen mesafe 115,1 km

76,5% RYS pas isabeti 72,3%

6,9 HB top kazanma 6,5

9,9 10+ pas serisi 8,4

8,5 Kalesine gelen şut 9,5

34,4% Duran top yüzdesi 35,6%

VALERiEN iSMAEL iSTATiSTiKLERDE YAŞIYOR!

2022-23 sezonunun ilk bölümünde Beşiktaş’ı çalıştıran ve sahada bir “büyük takım anlayışı” benimsemeyen İsmael’in etkisini OPTA’nın sağladığı sezon istatistiklerinde hissediyoruz. Şenol Güneş göreve geldikten sonra Beşiktaş topa daha fazla sahip olan, daha yüksek pas isabeti yakalayan, rakip ceza alanında meşin yuvarlakla daha fazla buluşan bir takıma dönüşmüş.