Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çok konuşulan pozisyon! Arda Güler penaltı kazandırdı, maç esnasında tepki

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 27. hafta maçında penaltı kararı çıktı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Amir Hadziahmetovic'i havadan geçen Arda, ardından Cenk Tosun'u, Omar Colley'i, Cenk Tosun'u çalımladı. Onur Bulut'u geçmek üzereyken Arda Güler, yerde kaldı.

Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Enner Valencia, 41. dakikada topun başına geldi ve Fenerbahçe'ye öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN İTİRAZ

Beşiktaşlı oyuncular, karara uzun süre itiraz ederken devre bitiminde Onur Bulut ile Arda Güler aralarında pozisyonu tartıştı.

'MANUEL ZEKANIN ÜRÜNÜ'

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından maç esnasında "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım da yapıldı.

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FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA YAPMIŞTI

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan maçın devre arasında hakem eleştirisi yapan bir paylaşım gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz gün ise Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasında paylaşım da bulunmuştu. Beşiktaş da yaptığı paylaşımla bu akıma katılmış oldu.