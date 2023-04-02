Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kadroları netleşti! İşte Jorge Jesus ve Şenol Güneş'in tercihleri

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Süper Lig’de sezonun en önemli maçlarından biri bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 27. haftaya 54 puanla ikinci sırada giren sarı lacivertliler ile bir maç fazlasıyla 49 puan toplayan siyah beyazlılar arasında mücadele saat 20.30’da başlayacak. Ülker Stadı’ndaki karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe’de, iyileşen Valencia’nın oynaması beklenirken, sakatlıkları devam eden Lincoln, Oosterwolde, King, Peres ve Batshuayi, forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ise sakat olan Dele Alli'nin yanı sıra Saiss ve Rosier'nin kadroya alınmadığı belirtildi.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş'ta 2 oyuncu Fenerbahçe derbisinin kadrosuna alınmadı Haberi görüntüle

BEŞ KARTAL’IN ‘iLK’ DERBiSi

Her ikisi de formda olan ezeli rakiplerden Kanarya, ligde oynadığı son 7 maçtan 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puan toplarken, siyah beyazlı takım son 3 karşılaşmayı kazanmayı başardı. Ara transferde yaptığı hamlelerle yepyeni bir takım kimliğine bürünen Beşiktaş’ta, 5 futbolcu bugün siyah beyazlı formayla ilk derbilerine çıkacak. Kadroya yeni katılan Colley, Onur, Hadziahmetovic ve Maxim’in yanı sıra Kerem Atakan, görev alırlarsa ilk kez bir derbi heyecanı yaşayacak.

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SÜPER LiG’DE iKi MAÇ DAHA VAR

13.30 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı: Hangikredi Ümraniye-Arabam.com Konya (Arda Kardeşler). 16.00 Çotanak Spor Kompleksi: Bitexen Giresun-Corendon Alanya (Turgut Doman).

356- Fenerbahçe ile Beşiktaş tüm kulvarlarda 356 kez karşılaşırken, sarı lacivertliler 133, siyah beyazlılar 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşma berabere sonuçlandı. Kanarya 492, Kartal 451 gol kaydetti.

151- Ezeli rakipler arasında Süper Lig’de oynanan 133 karşılaşmada Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet elde etti. 45 maçta taraflar eşitliği bozamazken, iki takım birbirlerinin ağlarına 151’er gol attı.

3- F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki son 3 maç berabere bitti. Geçen sezon ilk devrede Kadıköy’de yapılan derbi 2-2, ikinci yarı Vodafone Park’taki 1-1 sonuçlandı. Bu sezon Kartal’ın evindeki maç 0-0 bitti.

UĞUR MELEKE'DEN derbi YORUMLARI

VALENCIA'NIN OYNAMASI FENERBAHÇE İÇİN HAYATİ

Enner Valencia, Süper Lig’de sezonun altın adamlarından. Olur da Fenerbahçe’yi şampiyon yapabilirse zaten sezonun oyuncusu da o seçilecektir muhtemelen.

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Bu yıl Fenerbahçe’nin en büyük sorunlarından biri özellikle kırılma maçlarında Valencia dışında golcü çıkmamasıydı.

5 santrforları var. Hepsi 30 ve üstü. Hepsi deneyimli, hepsi milli futbolcu. Ama büyük maçlarda Valencia yoksa Fenerbahçe’den golcü çıkmıyor. O yüzden Valencia’nın sahaya çıkması sarı-lacivertliler için hayati.

ABOU-CENK ADETA BİR YENİDEN GÖSTERİM

Aboubakar-Cenk’se bir yeniden gösterim adeta. Beşiktaş genelde sağdan Onur-Ghezzal organizasyonuyla deniyor, o ortalarda Cenk ikinci santrfor gibi ceza alanına giriyor.

Ve böylece Abou-Cenk içeride bir eşleşme sorunu yaratıyorlar. Cenk’i sol açıkta böyle etkili kullanması bir Şenol Güneş dokunuşu.

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KADER ADAMLARI FERDİ VE MASUAKU

Bu akşam sahaya çıkacak iki takım için de sezonun iki perdeden oluştuğunu söyleyebiliriz rahatlıkla: Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si Dünya Kupası’na kadar kadrodaki 25 oyuncunun neredeyse 25’inden de faydalanan, iki cepheyi aynı anda oynarken göze çok daha hoş gelen bir takımdı.

Büyük bir iştahla önde basıyor, geride olsa bile skor kovalıyor, en büyük problemleri önde kurulan savunmanın arkada verdiği koşu mesafesi olarak öne çıkıyordu.

“Öne çıkan savunmanın arkada verdiği boşluk”un problem sayıldığı günler, bence Fenerbahçe’nin en iyi günleriydi. Ancak Jorge Jesus o stratejiyi Dünya Kupası sonrası sürdürmedi, ya da belki de sürdüremedi.

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Fenerbahçe halen aldığı sonuçlarla ligin en iyilerinden. En büyük şampiyonluk adaylarından biri. Ancak Şubat-Mart dönemi futbolu, bence Ekim-Kasım oyununun gerisinde. Savunma eskisi kadar önde kurulmuyor.

Belki eskisi kadar arkada boşluk verilmiyor ama önde de eskisi kadar coşkulu bir pres yok. Dünya Kupası sonrası daha güvenli ama eğlencesi bir doz düşmüş bir Fenerbahçe izliyoruz artık.

Her maç rakiplerinden 2.3 km fazla koşuyor ve 75’ten sonra fark atıyor

Ancak Jorge Jesus’un Fenerbahçe’sinde hâlâ bir şeyler değişmedi: 117,4 km maç başına mesafe ile rakiplerinden yaklaşık 2,3 km fazla koşuyorlar.

Maçların sonunda daha diri kalıyorlar; bu da sarı lacivertlilere 75’ten sonra olağanüstü bir skor avantajı sağlıyor. Eğer bu sezon maçlar 75 dakika oynansaydı Fenerbahçe 42, Beşiktaş 39 gol atmış olacaklardı. Büyük bir fark oluşmayacaktı yani.

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Ancak 75’ten sonra sarı lacivertlilerin ortaya koyduğu fark büyük: 19’a 6...

Özellikle son 15 dakikalarda canavarlaşan Valencia’nın sahaya çıkması Fenerbahçe için hayati...

Dışarıdan ve içeriden transferlerle yepyeni bir Beşiktaş ortaya çıktı

Beşiktaş’ın da bu sezonunu iki, hatta üç perdeye dahi ayırabiliriz rahatlıkla: Valerien İsmael’le yapılan konservatif sezon başlangıcı. Şenol Güneş’le yaşanan anlayış değişimi süreci. Ve son 3 maçta transferlerin tamamlanmasıyla bu anlayış değişiminin skorlara yansıdığı dönem.

Beşiktaş özellikle son 3 maçta ciddi bir kabuk değişimi yaşadı; yeniler Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar’ın hepsinin 11’e yerleşmesiyle yepyeni bir takım çıktı ortaya. Şenol Güneş’in içeriden transferleri Mert ve Cenk Tosun’u de eklerseniz sıfır kilometre bir Beşiktaş sürümü oldu bu. Siyah beyazlıların bu yeni versiyonunda bekler Onur ve Masuaku başroldeler. Masuaku’nun soldan yaptığı bindirmeler genelde yerden paslarla tamamlanıyor ve Demokratik Kongolu bekin Aboubakar’la arasında özel bir bağlantı kurulmuş gibi.

Kartal’ın ana hücum planı Onur ve Ghezzal olabilir

Sağ bek Onur’sa Ghezzal’in dönüşüyle daha fazla devreye girmiş görünüyor. Derbide de Beşiktaş’ın ana hücum planının Onur-Ghezzal olması beklenebilir rahatlıkla.

Masuaku soldan bindirdiğinde genelde yerden pasları severken, Onur-Ghezzal havadan, hatta çoğunlukla arka direğe ortayı tercih ediyorlar.

O da Beşiktaş’ın bir başka avantajını, santrfor orijinli sol açığı Cenk’i aktive ediyor. Sağdan gelen yüksek ortalarda Beşiktaşlılar ceza alanında bir değil, iki santrforla yer alıyorlar çoğunlukla. Ben bu derbide iki unsurun özellikle öne çıkacağını düşünüyorum: Ligin en presçi iki takımı da birbirlerini savunmadan çıkarken hataya zorlamaya çalışacaklar.

İkinci önemli unsur da beklerin üzerinden oynadıkları oyun. Ferdi-Samuel ve Onur-Masuaku’nun dördünün birden sahada olduğu bir maçın kaderinin bek bindirmeleri üzerinden çizilmesi sürpriz olmaz.

F.BAHÇE iSTATiSTiK BEŞiKTAŞ

117,4 km Kat edilen mesafe 115,1 km

76,5% RYS pas isabeti 72,3%

6,9 HB top kazanma 6,5

9,9 10+ pas serisi 8,4

8,5 Kalesine gelen şut 9,5

34,4% Duran top yüzdesi 35,6%

VALERiEN iSMAEL iSTATiSTiKLERDE YAŞIYOR!

2022-23 sezonunun ilk bölümünde Beşiktaş’ı çalıştıran ve sahada bir “büyük takım anlayışı” benimsemeyen İsmael’in etkisini OPTA’nın sağladığı sezon istatistiklerinde hissediyoruz. Şenol Güneş göreve geldikten sonra Beşiktaş topa daha fazla sahip olan, daha yüksek pas isabeti yakalayan, rakip ceza alanında meşin yuvarlakla daha fazla buluşan bir takıma dönüşmüş.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER