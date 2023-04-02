Akhisarspor’dan Hatayspor’a davet! Volkan Demirel...

Haberin Devamı

Akhisarspor’da geçen ay düzenlenen olağanüstü kongrede göreve gelen Başkan Özay Alkan, Hatayspor’u yeni sezonda iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynamak için ilçeye davet etti.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, yeşil-siyahlıların daveti üzerine Akhisar’a gelerek tesisleri ve stadı gezdi.

Akhisarspor Başkanı Özay Alkan, Demirel’e adının yazılı olduğu formayı da hediye etti.

Haberin Devamı

Akhisarspor yönetimi Hatayspor’a yapılan davetle ilgili, "Başkanımız Özay Alkan, yaşanan acı deprem felaketinden kötü etkilenen ve yaralarını sarmaya çalışan Hataysporu önümüzdeki sezon maçlarını Akhisarda oynamaları için Akhisara davet etti. Bugün tesislerimizi gezip görme fırsatı bulan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile olumlu geçen görüşmelerin ardından gelişmeleri siz değerli taraftarlarımızla paylaşacağız. Duyarlılığıyla akıllara kazınan güzel insan, kapımız size her zaman açık" açıklamasını yaptı.Akhisarspor’un 12 bin seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki Spor Toto Akhisar Stadı, 28 Ocak 2018’de açıldı.

Depremden 1 gün önce Süper Lig’de Yeni Hatay Stadı’ndaki Kasımpaşa maçının 90+7’nci dakikasında takımının galibiyet golünü atan Hataysporlu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut, 6 Şubat sabaha karşı saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Antakya’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kalıp hayatlarını kaybetmişti.

Hataylı bazı futbolcular ve antrenörler, aynı enkazdan ilk gün kendi imkanlarıyla çıkmıştı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremin ardından sosyal medyada yaptığı çağrıyla bölgedeki yıkımın büyüklüğünü duyurup yardım çağrısı yapmıştı.

Felaketin ardından Süper Lig’de Hatayspor ve Gaziantep FK’nın yanı sıra büyük yıkım yaşayan 11 ildeki birçok takım bu sezonluğuna ligden çekildi.