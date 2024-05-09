Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes mucizesi!

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Monaco maçının son saniyelerinde çok kritik 2 üçlük atan, yere uçarak son topu çalan ve maçı hava atışına götürerek Fenerbahçe’yi 6. kez dörtlü finale taşıyan zorlu serüvenin baş aktörü olan Nick Calathes’in bu sezonki hikayesi mitolojide küllerinden doğan ‘Anka Kuşu’ hikayesini aratmayacak cinsten.

YERİNE OYUNCU ALINDI

Sezon açılışının yapıldığı ağustos ayındaki ilk antrenmana çıkıldığı gün dönemin teknik ekibinin kafasındaki kadro planlamasında Nick Calathes yoktu. Yunan Milli Takımı’nın önemli oyuncularından biri olan Calathes’e bu durum teknik ekip ve şube yönetimi tarafından bizzat iletildi. Üstelik 35 yaşındaki basketbolcunun yerine Raul Neto transfer edilmişti.

RAUL NETO SAKATLANINCA...

Bir önceki sezon şut yüzdesindeki düşüklük nedeniyle taraftarlar tarafından da eleştirilen Calathes en ufak olumsuz bir reaksiyon göstermedi ve profesyonelce davranarak antrenmana çıktı.

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Ertesi gün Neto’nun milli maçta sakatlık yaşadığı haberi Fenerbahçe kampına ulaştı. Bu sakatlık üzerine teknik heyet ve şube yönetimi, Yunan oyuncu ile ilgili daha önce aldıkları kararı yeniden gözden geçirerek “Nick Calathes’le devam” dedi. Bu hamlenin Fenerbahçe’yi bu yıl dörtlü finale uçuracak nitelikte hayati önem taşıyan bir karar olduğu o gün elbette bilinmiyordu.

DAVIS'LE TAKIMI SIRTLADI

Böyle bir karar alınmasını ve kendisine dönüş yapılmasını olgunlukla karşılayan Nick, bu sezon EuroLeague’de 39 maçın 36’sında görev aldı. Takımın en tecrübelisi olarak ağabeylik etti. Bu sezonun şu ana kadar yazılan hikayesinde Nigel Hayes-Davis’le takımı sırtlayan 2 isimden biri oldu.