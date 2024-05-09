Real Madrid finale çıkınca akıllara Arda Güler geldi! 10 milyon euroluk bonus devrede mi? Fenerbahçe'ye ödeme...

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Real Madrid, Bayern Münih'i eleyerek adını Şampiyonlar Ligi'nde finale yazdırdı ve Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

1 Haziran'da Wembley'de oynanacak finalin Türkiye için de önemi büyük. Her sonuçta bir Türk mill futbolcu, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi kazanmış olacak.

ANCELOTTI 6. KEZ FİNALDE

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Devler Ligi'nde 6. kez finale yükseldi. İtalyan teknik adam bu alanda tarihin en iyisi konumunda bulunuyor.

2003'te Milan'la kupayı kazanan Ancelotti, 2005'te Milan'la İstanbul'da Liverpool'a kaybetmiş, 2007'de ise yine Milan'la kupaya uzanmıştı. 64 yaşındaki çalıştırıcı 2014 ve 2022 yıllarında Real Madrid ile kupa sevinci yaşadı.

BİR TÜRK KUPAYI KAZANACAK

Şampiyonlar Ligi finali Türkiye açısından da büyük öneme sahip olacak. Her iki sonuçta da bir Türk futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk milli futbolcu olarak tarihe geçecek.

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Borussia Dortmund'da Salih Özcan, Real Madrid'de ise Arda Güler Devler Ligi'nde final heyecanı yaşayacak altıncı ve yedinci Türk milli futbolcular olacak.

Daha önce 2001/02'de Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, 2009/10'da Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, 2012/13 sezonunda Borussia Dortmund ile Nuri Şahin ve 2013/14 sezonunda Atletico Madrid ile Arda Turan final heyecanı yaşamıştı.

ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE'YE ÖDEME YAPILACAK MI?

Real Madrid, sezon başında Arda Güler'i Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Madrid ekibinin, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin bonus ödemelerine hak kazanıp kazanmadığı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin kasasına 2.2 milyon Euro gireceği ve İspanyol devinin La Liga'yı kazanmasıyla da 1.9 milyon Euro kazanacağı öne sürülmüştü.

BONUSLAR İÇİN GEREKLİ ŞART ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre; 10 milyon Euro'luk bonusun tamamının Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacağı öğrenildi.

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Real Madrid'in kazanacağı kupa ve şampiyonluklardan ötürü Fenerbahçe'ye herhangi bir bonus ödenmeyecek.