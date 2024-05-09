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Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye için bir ilk yaşanacak, Arda Güler veya Salih Özcan tarihe geçecek! Arda Güler'in unvanı tehlikede, finalde oynamazsa...

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#Şampiyonlar Ligi#Arda Güler#Real Madrid
Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye için bir ilk yaşanacak, Arda Güler veya Salih Özcan tarihe geçecek Arda Gülerin unvanı tehlikede, finalde oynamazsa...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 13:04

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu: Borussia Dortmund - Real Madrid. 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak finalin Türkiye için de önemi büyük. Her sonuçta bir Türk mill futbolcu, tarihte ilk kez Şampiyonlar Ligi kazanmış olacak. Dortmund'da Salih Özcan ya da Real Madrid'de Arda Güler adını tarihe yazacak. Arda Güler'in finalde süre almaması halinde UEFA'nın resmi kayıtlarına 'kazanan' olarak geçmeme tehlikesi bulunuyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller sona erdi ve finalin adı belli oldu. PSG'yi eleyen Borussia Dortmund ile Bayern Münih'i saf dışı bırakan Real Madrid, 1 Haziran'da Wembley'de Kupa 1 için mücadele edecek.

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SALİH ÖZCAN VEYA ARDA GÜLER TARİHE GEÇECEK

Şampiyonlar Ligi finali Türkiye açısından da büyük öneme sahip olacak. Her iki sonuçta da bir Türk futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk milli futbolcu olarak tarihe geçecek.

Borussia Dortmund'da Salih Özcan, Real Madrid'de ise Arda Güler Devler Ligi'nde final heyecanı yaşayacak altıncı ve yedinci Türk milli futbolcular olacak.

Daha önce 2001/02'de Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, 2009/10'da Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, 2012/13 sezonunda Borussia Dortmund ile Nuri Şahin ve 2013/14 sezonunda Atletico Madrid ile Arda Turan final heyecanı yaşamıştı.

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Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye için bir ilk yaşanacak, Arda Güler veya Salih Özcan tarihe geçecek Arda Gülerin unvanı tehlikede, finalde oynamazsa...

BERKANT GÖKTAN KUPAYI KAZANMIŞTI AMA...

Almanya doğumlu futbolcu Berkant Göktan, 2000/01 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih kadrosunda yer almıştı ancak U21'de maça çıkmasına rağmen A Milli Takımımızda forma giymemişti.

Berkant Göktan kariyerinin devamında Galatasaray forması da giymişti.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise geçen sezon Manchester City ile kupayı kaldırmıştı.

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ARDA GÜLER'İN MADALYASI 'RESMİYETTE' TEHLİKEDE! UEFA'NIN KARARI VE LUNIN ÖRNEĞİ...

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle sezonun ilk yarısında forma giyememişti. Son dönemde ligde şans bulmaya başlayan milli futbolcu iki de gol atarak lig şampiyonluğuna katkıda bulunup göğsümüzü kabarttı.

Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan Arda Güler, final maçında da süre almaması halinde UEFA'nın resmi kayıtlarına 'kazanan' olarak geçmeme tehlikesi yaşayacak.

2022 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de hiç süre almayan Isco ve Lunin, UEFA'da Şampiyonlar Ligi kazanan futbolcular arasında gösterilmiyor.

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UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan ve 2023 finalinden sonra güncellenen 'Hangi ülkeden kaç futbolcu Şampiyonlar Ligi kazandı?' başlıklı içerikte Ukrayna'dan yalnızca Andriy Shevchenko'nun yer alması da Lunin'in yer almaması buna kanıt anlamı taşıyor.

Konuyla ilgili çıkan haberlere göre UEFA, 2022 yılında bu şekilde bir karar aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde söz konusu sezon içerisinde süre almayan oyuncuları 'kazanan' olarak göstermemeye başladı.

Andriy Lunin, 2022 finali sonrası madalyasını almıştı. UEFA kayıtlarına göre Lunin'in madalyası geçerli değil. Ukraynalı kaleci, UEFA'ya göre o sezon süre almadığı için 'kazanan' değil.

Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye için bir ilk yaşanacak, Arda Güler veya Salih Özcan tarihe geçecek Arda Gülerin unvanı tehlikede, finalde oynamazsa...

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UEFA'NIN MADALYA TALİMATNAMESİ

UEFA'nın üç kupasının turnuva talimatnamesine göre kazanan takıma 40 altın, ikinci takıma ise 40 gümüş madalya veriliyor. Bu durumda kulüpler madalya alacak oyuncu ve teknik ekipten kişileri kendileri belirleyip kürsüye çıkartıyor. 

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#Şampiyonlar Ligi#Arda Güler#Real Madrid

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